V dobi množične dostopnosti interneta ni presenetljivo, da so njegove uporabe vešči tudi najmlajši. Pojavlja pa se vprašanje, ali je primerno, da starši svoje otroke pustijo brez nadzora brskati po tej spletni strani.

V luči eseja, ki ga je pred dnevi na spletu objavil pisatelj in umetnik James Bridle, se zdi odgovor na vprašanje jasen. Briddle je v eseju z naslovom S spletom je nekaj narobe opozoril na algoritme, ki jih za delovanje svoje strani uporablja Youtube. Ti namreč na osnovi vsebin, ki jih uporabnik gleda najpogosteje, predvidijo, kaj bi ga utegnilo zanimati in mu ponujajo sorodne vsebine.

Youtube je predlani uporabnikom ponudil aplikacijo youtube kids, namenjeno najmlajšim. Milijoni otrok vsak dan gledajo risanke, ki bi naj bile primerne zanje. Toda esej, ki ga je objavil Bridle, je sprožil niz pripovedi staršev, ki so opazili, da aplikacija njihovim otrokom ponuja nenavadne vsebine.

»Nekdo oziroma nekaj sistematično izrablja youtube za namene ustrahovanja, travmatiziranja in zlorabljanja otrok,« je bil v svojem zapisu oster Bridle. Algoritmi aplikacije youtube kids namreč gledalcem ponujajo bizarne in nenavadne vsebine dvomljivega porekla.

Objava Bridlovega eseja je sprožila cel niz odzivov staršev, ki so v aplikaciji youtube kids opazili za otroke izrazito neprimerne vsebine. O neprimernih vsebinah je pred dnevi poročal tudi New York Times. Objavili so pripoved Staci Burns, ki je spregovorila o tem, kako globoko je njenega triletnika pretresel posnetek, ki ga je videl na youtube kids. Algoritmi so mu na ogled ponudili risanko, v kateri nastopajo liki Nickelodeonove risanke Tačke na patrulji. Predvajana risanka pa ni imela nikakršne zveze z običajno vsebino priljubljene risanke. Triletnik je tako gledal epizodo, v kateri nekaj priljubljenih likov umre, eden pa je hipnotiziran, zaradi česar s skokom s strehe stori samomor.

Youtube posodablja svojo politiko oglaševanja

Youtube je v odgovoru za javnost sprva zapisal, da je youtube (stran, na kateri je neprimernih posnetkov za najmlajše še neprimerno več kot na youtube kids) namenjen uporabnikom, ki so starejši od 13 let. »Vselej stremimo k izboljšanju izkušnje za naše uporabnike, zaradi česar te tudi prosimo, da označujejo posnetke, ki po njihovem kršijo pravila,« so zapisali v objavi za javnost. Dodali so še, da so pred meseci posodobili svojo politiko glede oglaševanja. Po novih pravilih oglaševanje ni več dovoljeno pri posnetkih, v katerih v neprimernih in bizarnih situacijah nastopajo liki iz risank. Ker ustvarjalci tovrstnih neprimernih vsebin ne bodo mogli več služiti z oglaševanjem, se bo zmanjšala tudi motivacija za ustvarjanje neprimernih risank. Tako vsaj upajo v podjetju Youtube.

Malik Ducard, vodja oddelka za družinske in izobraževalne vsebine pri Youtubu, vztraja, da je na neprimerne posnetke približno tako težko naleteti kot na iglo v senu. Kot še poroča portal The Verge, je zagotovil, da jim je zagotavljanje kakovosti aplikacije in njene družinam prijazne naravnanosti najpomembneje. »Možno pa je tudi blokirati določene kanale in nastaviti časovne omejitve predvajanja posnetkov,« je še dejal. Algoritmom navkljub pa so starši glavni pri odločanju o tem, kaj je primerno za njihove otroke.