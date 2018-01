Legendarni Phil Taylor je pred športno upokojitvijo lovil 17. naslov prvaka. V finalu svetovnega prvenstva pod okriljem organizacije poklicnega pikada PDC (Professional Darts Corporation) mu je to preprečil nekdanji električar, ki ima za sabo komaj prvo profesionalno sezono igranja pikada. Poleg naslova in pokala Sida Waddella je lahko domov odnesel še zajetnih 455.000 evrov nagrade.

»Počutim se izjemno, ampak v ospredju je bilo vendarle njegovo slovo, zato sva skupaj dvignila pokal. Moje sanje so bile igrati z njim, to je naravnost fenomenalno.« »Rojen sem bil leta 1990, ko je on že osvojil svoj prvi naslov.« Anglež Cross je sicer na svojem prvem svetovnem prvenstvu v polfinalu s 6:5 izločil branilca naslova Nizozemca Michaela van Gerwena, ki je slavil tudi leta 2014.

Za Taylorja pa je bil to že 21. finale svetovnih prvenstev. Z zmago bi 57-letni igralec pikada z vzdevkom »The Power« (op. a. moč) svoj karierni zaslužek povišal prek 8,3 milijona evrov. »Poskušal sem storiti vse, kar je bilo v moji moči. Bil je kot jaz pred 25. leti. Dober in nepopustljiv. Verjemite mi, zelo mi je podoben. Je predan. Poslušal je nasvete in se hitro učil,« je svojo zadnjo tekmo pospremil Taylor, poroča nemški Die Welle.