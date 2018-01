Ste načrtovali, da se boste na vrh 8848 metrov visokega Everesta povzpeli sami? Pozabite na to. Nepalsko ministrstvo za kulturo, turizem in civilno letalstvo je sporočilo, da spreminja nekaj pomembnih planinskih predpisov v zvezi z Everestom in drugimi najvišjimi himalajskimi vrhovi, to pa bo vplivalo na nekatere od najzahtevnejših načrtovanih vzponov. Spremenjena pravila (ki bodo začela veljati že pred letošnjo spomladansko sezono) bodo prepovedovala vzpon na Everest planincem, ki po zdravniških merilih niso sposobni za plezanje, popolnoma slepim plezalcem in tistim z amputiranima dvema okončinama.

To bo posebej prizadelo Harija Budho Magarja, nekdanjega britanskega vojaka gurko, ki je septembra lani kot prva oseba brez spodnjih okončin osvojil vrh 6476 metrov visoke gore Mera Peak. Magar je nogi izgubil med vojno v Afganistanu, odprava na Mera Peak pa je bila predvsem trening za vzpon na Everest, na katerega se je nameraval povzpeti letos spomladi.

Nepalske oblasti bodo prepovedale tudi solo vzpone na Everest. Vsak gornik bo moral za poskus plezanja na gori najeti vodnika. Že doslej je bilo solističnih poskusov zelo malo, po uradnih podatkih je samostojni vzpon na Everest uspel le dvema gornikoma, zaradi čedalje večjega navala gornikov pa očitno poskušajo nepalski birokrati s tem ukrepom vzpostaviti večjo varnost pri osvajanju najvišje gore na svetu. (Lansko pomlad je južnoafriški plezalec poskušal priti na Everest brez dovoljenja in tudi brez vodnika, aretirali so ga, ko se je skrival v jami blizu baznega tabora.) Šestnajst let ostaja spodnja starostna meja za vzpon na Everest, navzgor pa te meje kljub nekaterim takšnim napovedim niso določili. Nepalsko ministrstvo je tudi napovedalo, da bodo gorski vodniki po novem prejeli formalno potrdilo o dovoljenju oziroma o opravljenem vzponu na vrh Everesta, za kar so si šerpe že dolgo prizadevali.

Vsaj 30.000 ameriških dolarjev »Najkrajši odgovor na vprašanje, koliko stane vzpon na Everest, je – toliko kot avtomobil,« pravi Alan Arnette, dolgoletni ameriški kronist vzponov na osemtisočake. »Plačati boste morali vsaj 30.000 dolarjev, večina gornikov pa za vzpon porabi približno 45.000 dolarjev. Cena je vsako leto višja,« dodaja Arnette. Večje ko je povpraševanje po vzponu, bolj cveti posel specializiranih agencij in gorskih vodnikov, čedalje bolj pa se tudi veča razlika med agencijami za »navadne« gornike in tistimi, ki na Everest vodijo petičneže. Z naraščanjem zanimanja med pripadniki srednjega sloja v Indiji in na Kitajskem nekatere nepalske »nizkocenovne« agencije (na primer Seven Summit Treks) odlično služijo s konkurenčno ceno, ki je lahko tudi nižja od 30.000 dolarjev. Na drugem koncu cenovnega razpona so luksuzne zahodnjaške agencije (na primer Alpenglow in Furtenbach), ki prodajajo everestovski aranžma za 100.000 dolarjev in več. Agencije z dolgo tradicijo (Alpine Ascents, Adventure Consultants in Himex) zaračunajo 65.000 dolarjev ali več, nepalske agencije z večjim ugledom pa približno 40.000 dolarjev. Posebej zanimive so najdražje vodniške agencije, namenjene bogatašem, ki želijo Everest osvojiti v najkrajšem mogočem času. Gre za klasične zbiralce vrhov, katerih motiv je predvsem to, da se lahko v svoji družbi pohvalijo z osvojenim vrhom Mount Everesta.

Manj časa – več kisika, več denarja Lukas Furtenbach, avstrijski gorski vodnik in lastnik elitne agencije, intenzivno trži svoje »bliskovite vzpone«. »Everest v štirih tednih. Navadna odprava zahteva skoraj dva meseca, naša bliskovita odprava pa komaj štiri tedne,« oglašuje Furtenbach na spletni strani svoje agencije. Cena za podvig znaša 95.000 evrov. »Izboljšali in preoblikovali smo plezalni proces, da bi dosegli čim večjo varnost, zdravje, uspeh in užitek,« hvali Britanec Adrian Ballinger svojo agencijo Alpenglow in program Rapid Ascent (hitri vzpon), za katerega mora stranka odšteti 85.000 dolarjev. Ključ teh programov je tako rekoč neomejena količina dodatnega kisika, ki ga lahko premožni plezalec dobi med vzponom. Ne le to, že več tednov pred odhodom na odpravo ima na razpolago višinski (hipoksični) šotor, v katerem lahko v udobju svojega doma opravi vnaprejšnjo aklimatizacijo oziroma prilagoditev na veliko nadmorsko višino. Teoretično pride tako stranka v bazni tabor pod Everestom aklimatizirana na nadmorsko višino 5000 metrov, Furtenbach trdi, da še celo več. Večina izkušenih gorskih vodnikov pa je do te metode nezaupljiva, Simone Lowe, direktor ugledne britanske agencije Jagged Globe, je ta pristop označil za »presneto bedasti nesmisel«.