Lansko poletje bo Nuši Derenda ostalo v lepem spominu. Bilo je delovno, hkrati pa je imela julija in avgusta nekaj prostega časa, zato si je privoščila tudi malo oddiha. Letos bo praznovala 20-letnico glasbenega ustvarjanja in v tem času se je že navadila, da so njeni dopusti oziroma oddih z družino malo bolj posebni, saj včasih zaradi dela tudi njihovi načrti padejo v vodo. A lani je bila še posebno vesela, da je z družino preživela devet dni na jadranju, kar je za njih kar veliko, pravi simpatična pevka. Sicer sta s sinom sodelovala pri muzikalu Vesna, zato sta morala poleti tudi delati, vendar so se do zdaj že navadili, da tako pač je. Seveda poleti izkoristijo vsak prosti trenutek, da tudi doma uživajo z družino, si s sinovoma privoščijo kakšen piknik in podobno, saj jim skozi leto za tovrstno druženje pogosto zmanjkuje časa.

Večina potovanj tesno povezana z delom

»Zelo rada potujem in potovanja so me privlačila že od nekdaj, saj izredno rada raziskujem in spoznavam druge kraje in kulture. Večina mojih potovanj je bila do zdaj tesno povezana s poslom. Medtem ko sem nastopala, sem obiskala že ogromno držav, nekaj sem jih obiskala tudi z družino. Skupaj smo bili na dopustu v Turčiji in Egiptu, Kanadi, na Floridi, križarili smo tudi po Sredozemlju.

Tudi na nastopih v drugih državah me je, če je le bilo mogoče, pogosto spremljala družina ali pa vsaj mož Frenk. Tako smo združili prijetno s koristnim in skupaj preživljali dragoceni prosti čas.

Z možem Frenkom sta v zvezi že od Nušinega sedemnajstega leta. Spomni se, da sta šla prvič skupaj na dopust, ko je bila v drugem letniku srednje šole in sta se skupaj odpravila v Rabac. Pred tem je poletne dopuste preživljala s starši, običajno na hrvaški obali.

»Lepe spomine imam tudi na poletja, ki sem jih preživela pri babici. Blizu njene hiše je bilo kopališče ob potoku, kjer smo se kot otroci kopali in družili. Spomnim se tudi, da so se moji delovni dopusti začeli že v srednji šoli. Z ansamblom, s katerim sem takrat sodelovala, sem na primer mesec dni preživela v Nemčiji in si tako nabirala dragocene glasbene izkušnje.