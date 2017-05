V dneh, ko mineva 64 let, odkar sta stopila na vrh Everesta prva človeka, Edmund Hillary in Tenzing Norgay, tarejo plezalce na najvišjo goro sveta skrbi, o katerih se prvopristopnikom ni niti sanjalo. Iz višinskih taborov namreč izginevajo jeklenke s kisikom. S tem so ogrožena življenja plezalcev, saj ima vsak od njih v višinskih taborih (vnaprej) pripravljeno svojo zalogo dodatnega kisika, s katerim si pomaga pri končnem vzponu na vrh gore, ali pa jo uporabi med čakanjem bodisi zaradi slabega vremena ali pa zaradi velikega števila plezalcev, ki naskakujejo vrh gore. Nekateri si morajo, oslabljeni po vzponu, z dodatnim kisikom pomagati tudi pri sestopu. Zaskrbljenost zaradi izginulih jeklenk se je posebej povečala prejšnji teden, ko so morali plezalci pod vrhom Everesta čakati na izboljšanje vremena.

Krajo jeklenk, ki se dogaja na južni, nepalski strani Everesta in bi lahko bila tudi posledica čedalje večjega števila neizkušenih plezalcev na najvišjo goro ter slabo usposobljenih vodnikov, je prijavilo več plezalcev. »Različne odprave se čedalje pogosteje pritožujejo, da so izginile njihove jeklenke,« je za BBC povedal Šerpa Nima Tenji, vodja ene od odprav na Everest. Britanec Tim Mosedale, ki je prejšnji teden tudi poročal o tem, da se je porušila tehnično zahtevna Hillarijeva skalna stopnja 60 metrov pod vrhom Everesta, je na facebooku objavil vest, da je iz njihove zaloge izginilo sedem jeklenk. Pogrešil jih je na Južnem sedlu, zadnjem višinskem taboru na nadmorski višini 7900 metrov, od koder se plezalci podajo na vrh gore. Mosedale je že prej poročal o kraji jeklenk ne le na Everestu, ampak tudi na bližnjem osemtisočaku Lotseju.

Nepalski vladni uslužbenci trdijo, da poskušajo vpeljati novo pravilo, po katerem bi moral vsak plezalec (na Everest) najeti Šerpo in si s tem zagotoviti dovolj jeklenk kisika, zdravil in hrane. Vendar mora ta predlog potrditi nepalska vlada, ki je precej nestabilna in vsakih nekaj mesecev menja ministre. Za letos, glavna sezona vzponov na Everest se končuje prav te dni, je nepalska vlada sicer izdala približno 400 dovoljenj za vzpon.

Lažna novica o štirih mrtvih

»V letošnji sezoni je na Everestu več obratov in spletk kot na ameriških predsedniških volitvah,« je na svojem blogu zapisal Američan Alan Arnette, zadnjih 15 let glavni kronist dogajanja na najvišji gori sveta (v aprilu in maju je njegov blog obiskalo več kot milijon uporabnikov). Množične medije so najbolj razburile novice o smrti štirih alpinistov v soboto oziroma nedeljo, 20. in 21. maja: Indijec Ravi Kumar je padel v smrt po uspešnem vzponu na vrh, Američan Roland Yearwood in Slovak Vladimir Strba na nepalski strani gore in Avstralec Francesco Enrico Marchetti na kitajski strani Everesta pa so umrli pod vrhom zaradi višinske bolezni. Do Nobena od teh nesreč se domnevno ni zgodila zaradi omenjenih kraj jeklenk s kisikom.

Le dan po teh alarmantnih novicah so sporočili, da so na Južnem sedlu našli še štiri mrtve gornike, dve Šerpi in dva tuja plezalca, vsi pa naj bi se bili zadušili v šotoru. Nepalska oblast so to novico nemudoma zanikale. Po poročanju agencije AP so na ministrstvu za turizem zatrdili, da ni uradno pogrešana nobena skupina štirih (plezalcev), obenem so dejali, da bi ta trupla gotovo opazili tudi drugi plezalci, če bi bila res tam. Uradnik ministrstva je nekoliko kontradiktorno dejal, da »lahko kategorično potrdi, da ta trupla niso plezalci iz letošnje sezone«. Trditve o štirih mrtvih je po Arnettovem vztrajnem poizvedovanju in preverjanju zanikal tudi Šerpa, ki je novico posredoval časopisu Himalayan Times, po katerem so jo povzele svetovne novičarske agencije.

Tako resnične kot zavajajoče in izmišljene novice o epidemiji smrtnih primerov na Everestu so – tako kot vsako leto – spodbudile obširne razprave o tem, kako ob tolikšnem prometu plezalcev na najvišjo goro sveta doseči večjo varnost oziroma kako zagotoviti boljšo pripravljenost plezalcev ter večjo usposobljenost komercialnih vodnikov in njihovih agencij.