Po navedbah vodstva zapora je spopad izbruhnil, ko je skupina oboroženih zapornikov ene kriminalne združbe napadla krilo, ki ga nadzoruje druga združba. V strelskem spopadu in požaru, ki je izbruhnil ob tem, je umrlo najmanj devet ljudi, še 14 pa jih je bilo poškodovanih.

106 zapornikov je spopad in požar izkoristilo za pobeg, pri čemer so jih po podatkih vojaške policije doslej prijeli 29. Drugi so še na prostosti.

Gasilci so požar pogasili, razmere v zaporu pa so pod nadzorom, poročanje brazilskega novičarskega portala G1 povzema francoska tiskovna agencija AFP.