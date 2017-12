Sodišče je odločilo, da je bil Wu »vse bolj nezadovoljen z obstoječim političnim sistemom v državi in da je postopoma razvijal idejo rušenja državne oblasti«. Wu, ki je na spletu uporabljal vzdevek »superprostaški klavec«, je uporabljal internet in druga omrežja za širjenje svojih idej ter bil vpleten v kriminalne dejavnosti za strmoglavljenje oblasti in socialističnega sistema, je v sodbi še zapisalo sodišče. Ogrožal je tudi družbeno in politično stabilnost.

Bloger je bil v priporu od maja 2015, ko so ga aretirali na protestu, kasneje pa so ga obtožili »rušenja oblasti« in »povzročanja težav«. Krivde ni priznal.

Gre za najstrožjo kazen za kakega disidenta od junija 2016, ko sta bila člana Kitajske demokratične stranke obsojena na 11 ter 10 let in pol zapora. To je tudi najstrožja kazen od oktobrskega kongresa komunistične partije, na kateri je kitajski predsednik Xi Jinping obljubil, da »se bo odločno zoperstavil vsakršnim pozivom in aktivnostim z namenom spodbijanja« oblasti partije.