Zaporniki v ameriški zvezni državi Teksas si dolgih dni ne morejo krajšati s prebiranjem knjige Nekaj vijoličastega, za katero je avtorica Alice Walker prejela Pultizerjevo nagrado, po romanu pa je Steven Spielberg leta 1985 posnel film, ki je bil nominiran za enajst oskarjev. O novih vidikih ekonomije se ne morejo izobraževati s pomočjo knjige Odštekonomija, ki je prav tako prejela številne nagrade. Poetično navdihnjeni zaporniki lahko le sanjajo o prebiranju Shakespearovih Sonetov. Oblasti so namreč sestavile seznam več kot 10.000 del, ki so po njihovem merilu neprimerne. Med prepovedanimi naslovi je tudi slikanica Kje je Waldo in knjiga o Homerju Simpsonu.

Slikanica prepovedana, Hitlerjev Moj boj dovoljen

Na seznamu del, ki so dosegljiva zapornikom, je 248.271 knjig. Zaporniki lahko mirno prebirajo Hitlerjev Moj boj in se s pomočjo dveh knjig nekdanjega vodje skrajno rasistične skupine Kuklukslkan Davida Dukea učijo o rasizmu. Kot piše Guardian, je med dostopnimi knjigami tudi delo z naslovom Sveta knjiga Adolfa Hitlerja, ki jo je napisal James Battersby. Omenjeno knjigo Amazon promovira kot »biblijo neonacizma«. Dovoljenih je tudi nekaj drugih del, ki hvalijo satanizem in bralcem priporočajo, kako se lotiti satanističnega obredja.

Pri The Dallas Morning News so se lotili raziskovanja o merilih, po katerih oblasti presodijo o primernosti knjig. Izvedeli so, da o dovoljenih knjigah pogosto odločajo kar zaporniški uslužbenci, ki skrbijo za poštne pošiljke. O primernosti knjig se odločijo zelo hitro in pogosto brez presoje vsebine: knjigo presodijo po platnicah, hkrati pa so pozorni na knjige, s pomočjo katerih bi bilo možno v zapor vtihotapiti nedovoljene predmete.

Po uradnih kriterijih v zaporih niso dovoljene knjige, v katerih je opisan postopek izdelave eksplozivnih sredstev ali orožja. Prepovedana so dela, v katerih je moč najti nazorne opise ali prikaze dejanj, kot so posilstvo, incest, spolni odnos z mladoletniki, nekrofilija ali BDSM spolne prakse. Tako so prepovedana dela Živi mrtveci, Igra prestolov in Monthy Python. Zaporniki pa lahko mirno uživajo v romanih pisateljice EL James 50 odtenkov sive, saj so ti mehkoerotični romani na seznamu dovoljenega čtiva.

Z omejevanjem dostopa do knjig se ne strinja Terri Burke, direktorica Organizacije socialnih storitev v Teksasu, ki pravi, da je zapornikom že tako odvzetih veliko pravic. »Po našem prepričanju ni izgovora za prepovedovanje določenih knjig,« je dejala za Guardian. »Adolf Hitler in David Duke morata biti dovoljena in dostopna ravno toliko kot Salman Rushdie in Alica Walker,« je zaključila.