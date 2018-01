Šest protestnikov je bilo ubitih v spopadih z varnostnimi silami, ko so protestniki poskušali vdreti na policijsko postajo v kraju Kahderidžan, ki ima okoli 30.000 prebivalcev.

V bližnjem kraju Kahriz Sang sta bila ubita pripadnik revolucionarne garde in mimoidoči. Po navedbah iranske televizije so varnostne sile v pokrajini Isfahan ponoči aretirale okoli 100 ljudi.

Pred tem so iranski mediji poročali, da je bil v mestu Nadžafabad ubit policist, trije pa so bili ranjeni. Ustreljeni naj bi bili z lovsko puško, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Nemiri, povezani s protesti, ki so izbruhnili minuli četrtek v Mašhadu in se hitro razširili po državi, so do zdaj zahtevali 21 žrtev. Najmnožičnejši protesti v Iranu po letu 2009 za zdaj v glavnem potekajo v krajih in mestih na podeželju, iz Teherana so v ponedeljek zvečer poročali o manjših sporadičnih protestih.