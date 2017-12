»Vse, ki prejemajo pozive k protestom, pozivamo, naj ne sodelujejo na teh nezakonitih zborovanjih, saj bodo s tem povzročili težave sebi in drugim državljanom,« je povedal iranski notranji minister Abdolrahman Rahmani Fazli, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Protestniki nasprotujejo nižanju socialne podpore

Protivladni protesti so se začeli v četrtek v drugem največjem iranskem mestu Mašhad, v petek so se nadaljevali in razširili v druga mesta. K njim so ljudi spodbudile predvsem finančne težave, s katerimi se soočajo. Nasprotovali so tudi nižanju socialne podpore in višjim cenam goriva, ki jih predvideva ta mesec predstavljeni proračun. Kasneje so se protesti usmerili proti samemu režimu.

Potekali so v prestolnici Teheran in tudi mestih Rašt, Hamedan, Kermanšah in Kazvin. Policija je v več mestih odgovorila z vodnimi topovi. V Mašhadu so v četrtek aretirali 52 protestnikov, ki so se spopadli s policijo.