Iranska televizija je danes poročala, da je bilo šest ljudi v streljanju ubitih v manjšem mestu Tujserkan na zahodu države. Dve osebi sta bili ubiti še v mestu Izeh, o dveh smrtnih žrtvah pa poročajo tudi iz mesta Dorud, poročanje iranske televizije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Od začetkov protestov v četrtek je življenje tako skupaj izgubilo že 12 ljudi, saj sta v soboto dva protestnika umrla v mestu Dorud.

Od začetka protestov aretirali več kot 400 oseb

Predstavnik oblasti Hedajatolah Kademi je pojasnil, da so protestniki v mestu Izeh razbili več oken bank in da je morala posredovati policija. Po njegovem ni verjetno, da bi streljala policija, saj da niso imeli dovoljenja za to, je dejal za lokalne medije.

Nadaljeval je, da so aretirali več ljudi, pri nekaterih pa so našli tudi orožje in strelivo. Iranske oblasti so sicer potrdile, da so od začetka protestov aretirali več kot 400 ljudi, navaja AFP.

Iranski predsednik Hasan Rohani je v današnjem odzivu dejal, da se bodo Iranci odzvali na protestnike in kršitelje zakonov. »Naš narod se bo soočil s to manjšino, ki vzklika slogane proti zakonom in željam ljudi, ter žali svetost in vrednote revolucije,« je dejal v izjavi, objavljeni na uradni spletni strani.

Iranska vlada naj bi se sicer danes sestala na izrednem varnostnem zasedanju, na katerem bodo obravnavali proteste.