Jutri bo zmerno, občasno pretežno oblačno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj in del dopoldneva megla. Zapihal bo okrepljen jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo prehodno krajevne padavine, deloma plohe. Po nižinah bo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 1 do 8, ob morju okoli 10 stopinj Celzija.

V četrtek bo dopoldne delno jasno, po nekaterih kotlinah tudi megleno, nato bo spet več oblačnosti. V petek bo pretežno oblačno, ponekod na zahodu bo občasno rahlo deževalo.

Vremenska slika: Za hladno fronto, ki je včeraj prešla Slovenijo, se je nad Alpami prehodno zgradilo šibko območje visokega zračnega tlaka. K nam od severa doteka hladnejši in bolj suh zrak.