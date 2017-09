Nenavaden zaplet v policijskem postopku na Štajerskem se je končal ugodno za močno pijanega voznika, ki se je pred policisti zaklenil v garažo. Tako kot že prej prvostopenjsko, je tudi višje sodišče v Celju pred dnevi odločilo, da voznik ni zakrivil prekrška vožnje pod vplivom alkohola, čeprav mu je alkotest pokazal precej več od dovoljenega.

Policijska patrulja je Štajerca ustavila 3. januarja letos ob približno enih zjutraj v neposredni bližini stanovanjskega bloka. Ker je bil voznik vidno opit, sta mu policista odredila alkotest, njuni sumi, da imata opraviti s pijanim voznikom, pa so se hitro potrdili. Alkotest se je namreč ustavil šele pri 0,73 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Voznik se z rezultatom ni strinjal, med pisanjem policijskega zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti pa je zbežal in se zaprl v garažo. Eden izmed policistov ga je nato pozval, naj podpiše zapisnik, vendar je skriti voznik iz varnega zavetja le zavpil, da tega ne namerava storiti.

Na sodišču so zaslišali voznika, sopotnika in tudi policista ter na koncu sklenili, da zapisnika o alkoholiziranosti ne bodo šteli za verodostojen listinski dokaz, ter da postopek opravljanja preizkusa alkoholiziranosti ni bil skladen z zakonodajo. Policist je namreč na sodišču potrdil, da obdolžencu ni odredil strokovnega pregleda, ker se je ta takrat že zaprl v garažo, kljub temu pa je v zapisnik zapisal, da je obdolženec odklonil tudi strokovni pregled. Pojasnil je, da se tako pač navadno končajo podobni postopki.

Strokovni pregled bi moral odrediti takoj

Že prvostopenjsko sodišče je voznika oprostilo, temu pa je sledil tudi senat celjskih višjih sodnikov. Slednji so v obrazložitvi pravnomočne sodbe zapisali, da razumejo ogorčenje policije, ki se je pritožila na prvostopenjsko sodbo. »Takšno, v tem postopku ugotovljeno ravnanje obdolženca kot preizkušanca v cestnem prometu je izrazito nekritično in nesprejemljivo tudi po oceni pritožbenega sodišča,« so zapisali višji sodniki, toda hkrati dodali: »Vendarle pa pritožba ob tem spregleda, da je policist že ob obdolženčevem nestrinjanju s stopnjo alkoholiziranosti, ki jo je pokazal indikator, imel objektivno možnost obdolžencu takoj, ko je obdolženec pokazanemu rezultatu oporekal, odrediti strokovni pregled, ne pa to storiti šele po izpolnitvi zapisnika, kar mu je bilo kasneje zaradi zaprtja obdolženca v garažo objektivno onemogočeno.«

Skratka, ker policist ni takoj, še pred voznikovim begom, »izstrelil« odredbe po strokovnem pregledu, po mnenju sodišča postopek ni bil pravilen in zato obdolženca ni mogoče kaznovati.