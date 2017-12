Kot so sporočili s PU Ljubljana, je občan v stanovanjski hiši na območju Bežigrada izdeloval gorivo za modelarne rakete, ki bi jih uporabil za silvestrovo, do požara pa je prišlo v petek okoli 15. ure. Pri preizkušanju snovi je stanovalec del te prižgal, pri čemer je snov eksplodirala, nato je prišlo še do vžiga in eksplozije preostale snovi.

Eno osebo odpeljali v UKC Stanovalec je bil lažje poškodovan in so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Policisti pa še nadaljujejo zbiranje obvestil glede podanih sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so navedli na policijski upravi. Po slovenski zakonodaji je sicer lastna izdelava, predelava ali uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih prepovedana.