Rekordni ognjemeti

Čeprav v Sloveniji, ob vseh mogočih že uveljavljenih prepovedih, dušebrižniki hočejo prepovedati tudi ognjemete, jih tujina sprejema, v zadnjih letih pa so celo vse daljši, svetlejši in nasploh spektakularnejši. Težko je reči, kakšne bodo svetlobne zabave ob polnoči 1. januarja 2018, zato bomo pogledali, kako je bilo v preteklosti z največjimi ognjemeti, ki v vseh pomembnejših mestih sveta pomenijo uvod v novo leto. Leta 2016, recimo, so v Manili pripravili ognjemet z 810.904 raketami, začeli so ob polnoči in končali po 61 minutah in 32 sekundah. Leta 2013 so v Dubaju pripravili izstrelitev 479.651 svetlobnih raket v šestih minutah, kar je tudi svetovni rekord po številu eksplozij na minuto. Leta 2015 so pripravili ognjemet z najvišje stavbe na svetu – Burj Khalifa, v desetih minutah so z vseh štirih strani stavbe spustili v zrak kar 1,6 tone eksplozivnih svetlobnih sredstev. In samo stavek za tiste, ki mislijo, da ognjemeti samo onesnažujejo zrak in kalijo mir. Leta 2014 so v Londonu priredili ognjemet z različnimi vonji. Rdeče rakete so dišale po jagodah, imeli so še vonje češnje, jabolka, pomaranče…

Dvojna novoletna zabava

Če imate denar, lahko praznujete dvakrat, najprej polnoč v avstralskem Sidneyju, potem pa z letalom na drugi konec sveta. Letos so bogatim pripravili takšen urnik: ob 20. uri 31. decembra začetek zabave z večerjo v Sydneyju; ob polnoči 1. januarja 2018 praznovanje novega leta z ognjemetom; ob dveh polet na Havaje v Honolulu, kjer zaradi časovne razlike praznujejo 21 ur pozneje; prihod ob 15:40 in zabava do polnoči, ko spet pride novo leto. Zabave, hrana in pijača se plačajo posebej, devetinpolurni let z letalom v eno smer stane kakih 320.000 evrov, v letalu lahko potuje 13 ljudi, ki si ta strošek delijo.

Koncert za izbrance

V najboljših apartmajih hotela The Fontainebleau v Miami Beach je bilo lani za petdnevno novoletno zabavo treba odšteti 500.000 dolarjev. Ob vseh avtih in jahtah, ki so bili na voljo, so gostje spali v najboljših suitah z bazeni in savnami, kuhali so jim najboljši kuharji, za finale pa jim je ob novoletni zabavi prepeval Justin Bieber. Za letos cen in ugodnosti niso tako oglaševali, je pa znano, da bo v hotelu prepevala mega zvezdnica Demi Lovato, najdražje karte, brez sob, seveda, so po 30.000 dolarjev.

Najdražja novoletna zabava

Ruski bogataš Roman Abramovič za novo leto povabi 300 do 400 zvezdnikov, ki jih zabava kak dober pop bend. Leto 2016 so recimo pričakali s Princem. A najbolj burno naj bi bilo leta 2010. Na 162 metrov dolgi in 340 milijonov evrov vredni jahti Eclipse so igrali Red Hot Chili Peppers, 300 gostov, med katerimi naj bi bili tudi George Lucas, Marc Jacobs, Jimmy Choo in Jon Bon Jovi, je na kruh mazalo kaviar in pilo cristal. Letos bo za glasbo na jahti, parkirani ob otoku St. Barths, skrbel Paul McCartney, ruski oligarh pa za takšno zabavo porabi kakih 5 milijonov funtov.

Pogled na veliko jabolko

Bivanje v Marriottovem hotelu Renaissance na Times Squar v New Yorku ni posebej drago. Sobe so kakšnih 200 evrov in jih razen za novoletne termine ni težko dobiti. Za novo leto pa je hotel razprodan, še posebej velika gneča je v njihovem lokalu R Lounge, kjer lahko ob polnoči spremljate odštevanje in gledate spuščanje velike krogle. Lahko pa to počnete s sebi najdražjo osebo tudi v dvoje. Cene so od 16.500 dolarjev naprej, a sobo morate najeti za tri dni. Imate pa zato prost vstop na njihovo novoletno zabavo in v R Lounge.

Indijansko praznovanje

Luka Hodak, član največje hrvaške stranke HDZ, znan po izjavi »HDZ je del Boga in HDZ vodi Hrvaško«, je za novo leto leta 2009 organiziral zabavo za sosede in prijatelje, na kateri so pili čaj iz rastline zobnik. Na novoletni žurki z elementi indijanske folklore je en človek umrl, dva pa sta zaradi hudih halucinacij končala na psihiatriji. Hodak, ki sicer trdi, da je zdravilec, je z akcijami nadaljeval, poleg sojenja v primeru »zobnik« pa so ga pogojno obsodili tudi v primeru, ko je kot načelnik občino Saborsko oškodoval za 480.000 kun (okoli 64.000 evrov).

Islandsko gledanje TV

Od leta 1966 naprej so Islandci na novoletni večer pred televizorji in gledajo oddajo Áramótaskaupið. Nekakšen Moped Show, TV Žehtnik, Radio Ga ga, TV Poper ali Ta teden z Juretom Godlerjem, ki ga gleda neverjetno število ljudi. Praktično vsi. Več kot 90 odstotkov vseh, ki imajo prižgane ekrane. V zadnjih letih so, kljub kritikam, v oddajo vključili tudi reklame. Oddaja, ki traja 50 minut, se norčuje iz politikov, umetnikov in estradnikov ter se konča okoli pol enajstih zvečer, da se ljudstvo lahko odpravi na tradicionalne ognjemete.

Skok v mrzlo vodo

V več krajih po svetu se za prvi novoletni dan junaki mečejo v mrzle reke in morje. Tudi pri nas v zadnjih letih. Pri Rusih, ki so s tem običajem menda začeli, je kopanje povezano z verovanjem, da se s tem očistijo grehov. Po drugih deželah so prepričani, da se z novoletnim plavanjem krepi človekov organizem. Podobno navado imajo Angleži v svojem za kako stopinjo toplejšem morju. Oblečeni so v različne maske in kostume in s tem menda zdravijo silvestrskega mačka. Opozorilo! Zdravniki svetujejo, da v hladno vodo ne skačemo, ampak gremo v ledenico počasi.

Idilična zimska koča

Krize je konec, gospodarska rast v Sloveniji je orjaška, zato si verjetno za novo leto marsikatera družina privošči več kot nekoč. Recimo prijetno kočo v Alpah, ki še bolj utrdi družinske vezi. Francoski Courchevel naj bi po razkošju že ujel švicarski St. Moritz, zato ni nenavadno, da imajo koče, katerih najem v tem času stane kakih 400.000 evrov na teden. Koča Edelwise ima šest nadstropij, kjer lahko prebivajo štiri družine. Ob klasični zimski ponudbi so tam še kaskadni bazen, kinodvorana, fitnes, savne, masažni bazeni in 10 služabnikov.

Metanje stvari skozi okno

Nekatere novoletne zabave so enostavno predrage tudi za povprečno bogatega človeka, druge si lahko privošči vsak. Tradicija, ki se je držijo tudi v Južni Ameriki, a jo imajo najraje na jugu Italije, v Neaplju, je metanje stvari skozi okno. Še posebej radi zabrišejo skozi okno kak krožnik ali lonec, da bi nakazali nov začetek vsega. Nevarno početje. Manj pogumni si usodo podredijo tako, da razbijajo krožnike pred domačimi vhodnimi vrati. Če nočete razbijati posode, se lahko podobno lotite pohištva – stole in staro pohištvo mečejo stran v Južni Afriki.