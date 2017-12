Na derbiju zahoda Vitezi po podaljšku premagali Kopitarjeve Kralje

Hokejisti Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja so v ligi NHL v Staples Centru gostili najbolj vročo ekipo zahodne konference, Vegas Golden Knights. Vitezi so na derbiju zahoda prišli še do šeste zaporedne zmage, potem ko so po podaljšku slavili s 3:2. Junak večera je bil David Perron, ki je zadel po 1:31 minute dodatne igre.