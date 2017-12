Aktualnim prvakom Pingvinom v tej sezoni še ni steklo, po dolgem času so prišli do zmage, po kazenskih strelih so doma premagali Columbus. Kar štiri od zadnjih petih medsebojnih tekem med tema ekipama so se končale po dodatnem delu, bodisi podaljšku bodisi kazenskih strelih, tokrat sta v teh zadela Sidney Crosby in Jevgenij Malkin.

Crosby je sicer zadel tudi v 23. sekundi podaljška, a so sodniki gol razveljavili, saj je pri tem prišlo do oviranja vratarja. »Mislil sem, da bo gol štel, a se to ni zgodilo. Pri tem pač ne moreš nič, takšna je sodniška odločitev, vsekakor pa sem vesel, da smo osvojili pomembni dve točki,« je po tekmi dejal eden najboljših hokejistov lige.

Pingvini so v zadnjih devetih tekmah vknjižili zgolj tri zmage, pred tednom dni so bili boljši od Columbusa, a so dva dni kasneje izgubili proti Anaheimu, ko sploh niso dosegli gola. To se jim prej ni zgodilo kar na 75 tekmah, da ne bi dosegli zadetka, tako da gre v sezoni 2017/18 za eno najslabših nasploh.