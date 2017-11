Vsi najbrž veste, zakaj oblaki sploh nastanejo. V zraku je vedno vsaj nekaj vodne pare. Če jo je dovolj ali, še bolje, če se zrak dovolj ohladi, se nasiči z vodno paro in takrat začne vodna para kondenzirati, nastajajo drobne vodne kapljice. Te kapljice tvorijo meglo, seveda pa tudi oblake, kakor pravimo »megli višje v ozračju«. Vprašanje je samo, zakaj se zrak ohlaja, da pride do kondenzacije. Pri tleh si to nekako predstavljamo, saj ponoči ne dobivamo sončne energije, ampak jo Zemlja seva v vesolje v območju infrardečih valovnih dolžin in s tem izgublja energijo oziroma, povedano drugače, se ohlaja. In posledično se ohlaja tudi zrak pri tleh.

Višje v ozračju zrak tudi seva energijo v vesolje, a tam zgoraj se zrak ves čas meša, saj praktično ne miruje. Zato se meša med sabo in glavni vir ohlajanja je dviganje zraka. Pri dviganju se razpenja, saj pride v okolico z nižjim tlakom. Ker se razpenja, opravlja fizikalno delo, ki odvzame zraku energijo, torej se ohladi. Morda se sliši malo zapleteno, a to so osnove fizike. Če opravljate delo, izgubljate energijo – ali drugače: da lahko delate, potrebujete energijo. Tudi za razpenjanje zraka se porabi nekaj energije in edina energija, ki jo zrak ima, je toplota. Skratka, dviganje zraka povzroča, da se zrak lahko ohladi do rosišča, do točke, ko nastopi kondenzacija in nastajajo vodne, oblačne kapljice.

Zakaj pa naj bi se zrak sploh dvigal? Recimo zaradi dnevnega segrevanja, kar se dogaja predvsem v topli polovici leta. Posledica takih dviganj so kopasti oblaki, tudi nevihtni kot predstavnik najskrajnejše oblike kopaste oblačnosti. Lahko pa se zrak dviga, ker se mora. Na primer, ko pri nas piha jugozahodnik in ta gibajoči se zrak pride do hriba. Kaj mu preostane? Da se dvigne ob pobočju. Zraku je seveda vseeno, zakaj se dviga, in niti ne ve, zakaj se, ampak pri dviganju se razpenja in ohlaja. In zgodba z nastankom oblaka se ponovi.

Zrak se dviga tudi v ciklonu. Vsak vrtinec povzroči stekanje proti sredini. A ker v sredini ni luknje, v katero bi zrak lahko skrivnostno izginil, se lahko samo dvigne – v tla ne more. In ker se dviga…