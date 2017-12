Naložba v mestno kanalizacijo: Evropskih 69 milijonov za civilizacijsko pridobitev

Za Mestno občino Ljubljana je bil letošnji 14. avgust pomemben dan. Tega dne je evropska komisija namreč potrdila, da bo prispevala kar 69 milijonov evrov za okoljski projekt na območju Mestne občine Ljubljana in občin Medvode ter Vodice, ki je ocenjen na kar 111,2 milijona evrov. V sklopu tega projekta je načrtovana nadgradnja centralne čistilne naprave v Zalogu, gradnja povezovalnega kanalizacijskega kanala, ki bo iz Medvod in Vodic odpadne vode pripeljal do Zaloga, in najpomembneje, gradnja kanalizacijskega omrežja na območjih, kjer te infrastrukture ni.