Katalonski referendum o osamosvojitvi je bil politični eksperiment, v katerem so vsi delali narobe. Rezultat je bil presenetljiv. Institucije Evropske unije in vse evropske vlade so sprejele politiko španske vlade, ki je s policijsko represijo in državnim centralizmom najprej poskušala onemogočiti glasovanje, potem pa je z agresivnostjo državnega centralizma Kataloniji začasno odvzela avtonomijo. V Evropi je prevladalo mnenje, da je zatiranje političnih gibanj, ki ga spremljajo aretacije aktivistov in članov vlade, medtem ko gre predsednik avtonomne pokrajine v begunstvo, notra