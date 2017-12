Delitev Agrokorja kot zgodba z (N)LB

Načrtovana cepitev Agrokorja na dva dela – zdravega in bolnega, ki bo končal v stečaju – je drzna. Agrokorju bo sicer med drugim omogočila znižanje vrtoglavih dolgov, ki bodo ostali v prazni lupini, izbrisala pa se bodo tudi navzkrižna poroštva številnih hčerinskih družb, ki so jamčila za dana posojila. Ker pa so se v hrvaški prestolnici zdaj odločili, kot so se že odločili, so financerji, ki so v zadnjih letih na veliko posojali Agrokorju, izgubili svoje instrumente zavarovanja. Zato lahko z veliko verjetnostjo napovemo številne tožbe na Hrvaškem in v drugih evropskih državah. Sodni postopki se bodo vlekli leta, če ne desetletja.