V zadnjih decembrskih dneh se ljudje pogosto ozrejo v leto, ki se poslavlja in premišljujejo, kaj bi v prihajajočem letu želeli spremeniti. Na seznamu novoletnih zaobljub je pri mnogih tudi obljuba samemu sebi o rednem gibanju in hujšanju. Znano je, da so januarja fitnesi in razne vodene vadbe obiskani bistveno bolje kot katerikoli drug mesec. Januarja se namreč številni še držijo novoletnih zaobljub, nato pa začetna vnema hitro popusti.

Kot pravi Katy Bowman, pobudnica gibanja o pomembnosti vsakodnevnega gibanja, pogosto pozabljamo, da je vsa vadba gibanje, ni pa vso gibanje tudi vadba. Avtorica knjige Movement Matters že dolgo opozarja o pomembnosti gibanja vsak dan skozi ves dan. Prepričana je, da zaradi kapitalistične ureditve ljudje gibanje pomikamo s svojih seznamov prioritet. Za spletni portal Quartzy je dejala, da je do skoraj vseh modernih izumov prišlo zato, da bi nekdo drug namesto nas opravil gibanje. Za primer daje filter vrečke za čaj: ljudje nabirajo čaj, čajne liste sušijo in pakirajo v vrečke ter nam jih prodajajo – vse zato, da nam samim ni treba na plantažah obirati listov.

Naši predniki so se gibali bistveno več

Sodobni zahodnjak si življenje ureja tako, da je gibanja čim manj. Veliko ljudi na delovnem mestu sedi, sedi tudi med potjo do službe in nazaj, pogosto pa je sedeče tudi preživljanje prostega časa. Bowmanova poudarja, da četudi tu in tam obiščemo fitnes ali doma intenzivno vadimo, to ne zadosti potrebam telesa po gibanju. Pomembnejše se ji zdi vsakodnevno gibanje. »Vsakdo ima čez dan neskončno priložnosti za gibanje,« pravi in poudarja, da se naši predniki niso ukvarjali z vadbo, so se pa veliko gibali.

Bowmanova za začetek predlaga, da čim več hodite peš: parkirajte na parkirnem mestu, ki je od vhoda najbolj oddaljeno in si kavo privoščite v kavarni, do katere je potrebno prehoditi več. Večina ljudi se ne more izogniti večurnemu sedenju dnevno, lahko pa spreminja način, kako sedi. Bowmanova tako predlaga, da se, kadar je možno, sezujete in sedite v turškem sedu.

Avtorica knjige Movement Matters še opozarja, da so naši predniki nosili večjo težo kot jo sodobni ljudje. Preden smo lahko naročili dostavo skoraj vsega na domači prag, so ljudje od točke A do točke B prenašali večjo težo. Bowmanova zato svetuje, da vrečke z nakupljenimi živili večkrat domov nesete peš.

Načinov, kako v vsakdanje življenje vključiti več gibanja, je nešteto. In čeprav so na družbenih omrežjih fotografije iz fitnesa zelo priljubljene, in se s tem, da ste izstopili eno postajo prehitro ter do cilja prehodili nekaj več, ne morete pohvaliti na družbenih omrežjih, vam bo telo bolj hvaležno.