Podatki svetovne zveze, ki se ukvarja s problemom čezmerne teže (World obesity federation), vzbujajo precej strahu. Če se bo nadaljevalo sedanje stanje, bo do leta 2025 čezmerno hranjenih in debelih kar 2,7 milijarde ljudi, veliko od njih bo potrebovalo zdravstveno oskrbo. Vse to pomeni hudo breme za nacionalne zdravstvene blagajne, stroški za zdravljenje bolezni, ki jih povzroča debelost, pa bodo od leta 2025 dosegli kar 1,2 bilijona dolarjev na leto.

Debelost in kajenje, glavna vzroka za več primerov kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so rak, srčno-žilne bolezni in sladkorna bolezen, postajata največja ubijalca sodobnega sveta. Samo z debelostjo povezane bolezni so povzročile od deset do trinajst odstotkov smrti v različnih območjih evropske regije.

Pogled v prihodnost pri nas vendarle ni tako črn, kot so napovedi različnih zdravstvenih organizacij. Čezmerno hranjenih in debelih je glede na mednarodne standarde po podatkih sistema SLOfit oziroma športnovzgojnega kartona res okoli 24 odstotkov fantov in 21 odstotkov deklet, a se njihov delež v Sloveniji po letu 2011 zmanjšuje. Debelost je namreč večplasten družbeni problem, ki zahteva celovite rešitve na področju prehrane, telesne dejavnosti in gibalne učinkovitosti, ustreznih vzorcev spanja in dobrega duševnega zdravja. Pomembno vlogo ima tudi država s svojimi politikami, so povedali pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Kako torej zajeziti epidemijo debelosti? »Zdrava prehrana in redna telesna dejavnost vplivata na zdravje vsaka zase in hkrati sinergijsko. Čeprav se učinki obeh dopolnjujejo, pa telesna (gibalna) dejavnost pozitivno učinkuje na zdravje tudi neodvisno od prehrane. Ključno pa je, da smo telesno dejavni vse življenje. Ohranjanje mišične krepkosti, gibljivosti in ravnotežja pri ostarelem prebivalstvu ohranja tudi funkcionalne sposobnosti, preprečuje poškodbe, povečuje možnosti aktivnega staranja in zmanjšuje ekonomsko breme bolezni za državo,« odgovarjajo pri NIJZ.

Najpomembnejše je gibanje Če je bil nekdo kot otrok debel, je veliko več verjetnosti, da bo tak tudi, ko odraste. Prav zato so že najzgodnejša otrokova leta tako pomembna za preprečevanje debelosti, pri čemer ima gibanje veliko večjo vlogo, kot morda mislimo. Dr. Gregor Starc z ljubljanske fakultete za šport vodi športnovzgojni karton, torej nacionalni sistem spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine. Njihove raziskave kažejo, da je odločilen dejavnik epidemije debelosti prav telesna nedejavnost. »Lažje je, če se slepimo, da je osnovna težava v hrani, saj lahko z njo manipuliramo brez večjih osebnih vložkov. Preprosto zmanjšamo vnos hrane, spremenimo jedilnik, pa še gospodarstvo ima kaj od tega, ker začnejo ljudje kupovati dražjo zdravo hrano in prehranske dodatke. S pomanjkanjem gibanja se je veliko težje spopadati, saj se je treba dvigniti od mize ali s kavča ter svoje telo izpostaviti naporu, kar pomeni rušenje udobja. Z odrekanjem hrani je tudi prej viden upad telesne mase kot pri povečanju telesne dejavnosti, a če želimo spremeniti kakovost sestave telesa, ne da bi pri tem izgubili njegove funkcije, lahko to naredimo le z gibanjem. Naše raziskave kažejo, da telesno dejavni otroci pojedo precej več kot telesno nedejavni, a imajo vseeno primerno težo. Najprej smo mislili, da rezultati lažejo, ko pa se je enak rezultat ponovil večkrat in ko so telesno dejavni otroci konsistentno poročali o zelo velikem kaloričnem vnosu hrane, je postalo jasno, da je odločilnega pomena za ohranjanje zdrave telesne mase gibanje,« razloži Gregor Starc. Gibalne sposobnosti otrok in mladostnikov so upadale od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja do leta 2011, že šesto leto zapored pa se njihova gibalna učinkovitost izboljšuje. Starc pove, da gre zasluga za to programu Zdrav življenjski slog, ki v nekaterih osnovnih šolah omogoča dodatni uri strokovno vodene športne vadbe. »Napredujemo lahko le, če bo imel vsak otrok uro športne vzgoje na dan. Smo verjetno edina država na svetu s takimi pozitivnimi gibanji. Današnje deklice so v povprečju gibalno učinkovitejše od svojih mater, ko so bile te deklice, današnji dečki pa so v povprečju še vedno gibalno manj učinkoviti od očetov. Ne gre za genetiko, gre za življenjski slog.« Kot je pokazal športnovzgojni karton, so slovenske deklice v skoku v daljino z mesta v povprečju precej boljše celo od enako starih fantov iz EU. Naši otroci pa so v primerjavi z otroki iz drugih evropskih držav pravi supermani, reče Starc in doda, da premalokrat poudarjamo, da se lahko za precej boljše razmere pri gibalni učinkovitosti otrok v Sloveniji zahvalimo šolam in učiteljem. »V vsaki slovenski šoli je vsaj en otrok, ki ima gibalni potencial za svetovnega prvaka.«

Nezaupanje v otroke Je pa kljub vsem tem pozitivnim gibanjem treba biti pošten. Čeprav še nikoli v zgodovini nismo imeli toliko gibalno izjemno učinkovitih otrok in mladostnikov, prav tako nismo imeli tako velikega deleža gibalno povsem neučinkovitih otrok. Delež prvih je večji, a vseeno podatka govorita o tem, da se neenakost v slovenski družbi odraža tudi pri gibalnem razvoju otrok, ne zanika problemov Gregor Starc. Rešitev? »Deprivilegirane otroke je mogoče spodbuditi h gibanju samo prek šole, saj je okolje pri njih zatajilo. V šoli so lahko vsi otroci deležni enakih možnosti, kar zadeva gibanje. Veliko dela nas čaka tudi v tehniških in poklicnih srednjih šolah, kjer bi bilo nujno treba povečati obseg športne vzgoje, saj je absurdno, da imajo dijaki in dijakinje, ki bodo opravljali telesno zahtevna dela, najnižje gibalne sposobnosti.« Pomanjkanje gibanja je večplasten problem. Starši pogosto tarnajo, kako težko je spustiti ob vseh nevarnostih, ki pretijo, otroka na ulico, kako so igrišča ob koncih tedna zaklenjena, klubi pa usmerjajo otroke v tekmovalnost in tekmovanja. Gregor Starc odgovarja: »Naravnost absurdno je, da so ravno otroci v mestih bolj telesno dejavni od otrok s podeželja. Je pa večina strahov staršev, zaradi katerih ne pustijo otrok ven, nerealnih. Pri nekaterih starših je to nezaupanje upravičeno, pri večini pa ni, vse preveč staršev je obsesivnih nadzorovalcev in se najbolje počutijo, če imajo otroka udobno zaprtega v hiši. Nedopustno je, da so igrišča zaklenjena, saj so bila zgrajena z javnima denarjem. Kamera lahko reši vse težave z vandalizmom, tako da ne potrebujemo ograj. Je pa zelo pomembno, da otrok obvlada okolje, v katerem živi. Starši bi ga morali že zgodaj naučiti, kako se pride do igrišča, kje se ustaviti in pogledati levo in desno, kje se da v gozdu igrati. Kar zadeva športne klube, jim ne moremo zameriti, da otroke usmerjajo v tekmovalnost. To je njihova osnovna funkcija, je pa nedopustno, da poskušajo različni klubi in športne zveze vstopati že v vrtce, kajti zgodnja specializacija v posamezen šport je lahko katastrofalna za gibalni razvoj otroka.«