»Nevarnost proženja snežnih plazov na območju Zelenice je velika oziroma 4. stopnje po evropski petstopenjski lestvici,« opozarja Gregor Bahun iz Službe za varstvo pred snežnimi plazovi (SVSP) Zelenica-Tržič. »Trenutno odsvetujemo obisk gora. Posebna pozornost velja tudi na cesti na stari Ljubelj,« dodaja in opozarja, da servisna cesta, ki od parkirišča pod Zelenico vodi proti planinski koči na Zelenici, ostaja zaprta.

Skoraj en meter novega snega

Od srede je do četrtkovega jutra na tem območju zapadlo kar do 90 centimetrov novega snega. »Padel je ponekod na poledenelo in trdo plast, ponekod pa na mokro plast snega, odvisno od nadmorske višine. Sprva je padal moker, kasneje pa suh sneg, ki pa se še ni sprijel s podlago, zato je velika verjetnost spontanega plazenja. Nevarna so vsa pobočja, saj je pihal močan jugozahodni veter, ki je prenašal sneg in gradil zamete, klože in opasti,« še opozarja Bahun. Pod 1200 metri nadmorske višine je nevarnost proženja snežnih plazov 3. stopnje oziroma znatna.

Po podatkih Agencije RS za okolje je ob sneženju je v zadnjih dveh dneh v gorah ponekod zapadlo tudi do en meter snega, največ v Julijskih Alpah in zahodnih Karavankah, najmanj pa na Pohorju ter na skrajnem vzhodu Karavank. »Snežna odeja je mehka in rahla, predvsem nad okoli 1500 metrov nad morjem je slabo sprijeta. Veliko je zametov in opasti, vetru izpostavljene lege so močno spihane, ponekod celo do stare podlage. Nižje je sneg ob dežju kopnel in se razmočil, nato je snežilo na tako podlago, tako da se je novi sneg z njo dobro sprijel,« pa opozarjajo na Centru za obveščanje RS.