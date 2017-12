Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama je dal prvi intervju po januarski izselitvi iz Bele hiše, spraševalec pa je bil nekoliko nenavaden – britanski princ Harry, ki sodeluje v posebnem programu radijske postaje BBC 4, kjer oddaje v božičnem času pripravljajo znane osebnosti. Od vsega, kar je povedal Obama, je najbolj odmevalo svarilo pred neodgovorno uporabo družbenih omrežij. Le zakaj? Nekdanji predsednik sicer ni poimensko omenil svojega naslednika Donalda Trumpa, znanega po spornih komentarjih na twitterju, je pa precej očitno, da so opozorila letela tudi proti Beli hiši. »Ena od nevarnosti interneta je, da se s serviranjem določenih informacij zlahka utrdijo predsodki ljudi,« je dejal in posvaril, da to lahko pelje v »balkanizacijo družbe«.

Obama je vseskozi tarča Trumpa, ki skuša sistematično razveljaviti dosežke svojega predhodnika, od zdravstvene reforme in sporazuma z Iranom do trgovinskih pogajanj in pariškega podnebnega sporazuma. Toda Obama ni izkoristil priložnosti, da bi Trumpa poimensko kritiziral nazaj, čeprav je bila smer njegovih puščic večkrat dovolj jasna, denimo ko je dejal, da bi politiki morali prenehati spodjedati državljanski diskurz in namesto tega združevati narod.