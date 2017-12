Fotografirala sta se v Frogmore House, za fotografa pa sta izbrala Alexija Lubomirskega, nekdanjega asistenta Maria Testina, ki je posnel zaročne fotografije princa Williama in Kate. Še najbolj formalna je fotografija, ko sedita na stopnicah pred hišo. Sicer pa se ljubeče objemata in razposajeno sprehajata. S tem sta še enkrat dokazala, da bosta najbolj zaljubljeno sproščen par kraljeve družine, ki bo prelomil mnogo tradicij in protokolarnih pravil. Meghan je recimo lahko prišla na predbožično družinsko kosilo pri kraljici, čeprav je to namenjeno le članom kraljeve družine, kar bo igralka postala šele s poroko.

Princa Harryja so te dni imenovali za poveljnika kraljevih marincev, kar je bil zadnjih 64 let njegov ded princ Filip, pred njim pa njegov praded kralj George VI. A to je bolj ali manj častna protokolarna funkcija. Je pa princ pokazal še eno profesionalno lastnost: izkazal se je kot odličen radijski novinar. Za radio BBC 4 je namreč intervjuval Baracka Obamo in sodeč po posnetkih, ki so jih kot napoved intervjuja objavili na twitterju, sta se med pogovorom zelo sproščeno zabavala. Pred začetkom pogovora se je Obama pošalil in vprašal Harryja, ali mora govoriti z britanskim naglasom in ali bi zamenjala vlogi in bi on spraševal princa. »Ne ne, veliko raje jaz sprašujem,« je odvrnil princ.