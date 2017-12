Zadnje srečanje političnega vrha Slovenije je minilo v znamenju izkazovanja enotnosti tik pred začetkom izvajanja arbitražne odločbe. Štirje predsedniki – države, vlade, državnega zbora in državnega sveta – in zunanji minister Karl Erjavec so na delovnem srečanju pregledali priprave na izvajanje arbitražne odločbe. Borut Pahor, Milan Brglez in Alojz Kovšca so po besedah premierja Mira Cerarja podprli aktivnosti vlade za implementacijo arbitražne odločbe in ocenili, da gredo v pravi smeri.

Ko bo v petek potekel rok za dogovor o implementaciji arbitražne odločbe, bo Slovenija v soboto sama, brez Hrvaške, začela izvajati arbitražne odločbe. Veljati bodo začeli evidentirana meja in tudi vsi preostali zakoni, ki jih je vlada od poletja pripravljala za uresničevanje odločbe. »Implementacija je mednarodna obveznost Slovenije in seveda tudi naše sosede Hrvaške. To ni nekaj, o čemer bi se lahko odločali: bomo ali ne bomo. Arbitražno odločbo preprosto moramo izvršiti,« je dejal Cerar in napovedal, da bo Slovenija pri izvrševanju arbitražne odločbe strogo sledila pravilom mednarodnega, evropskega in notranjega prava, ki so bila usklajena zaradi izvajanja arbitražne odločbe. »Slovenija ni in ne bo spodbujala nobenih incidentov. Pričakujem, da bo enako ravnala tudi sosednja Hrvaška,« je poudaril premier. Če bo mejna črta spoštovana, incidentov s slovenske strani ne bo, je še dejal.

Trdinov vrh še ne bo predan Hrvaški Cerar si je dva dni pred potekom roka za dogovor o implementaciji arbitražne razsodbe s Hrvaško, ki odločitev stalnega arbitražnega sodišča v Haagu še naprej zavrača, zaželel, da bi Sloveniji čim prej sledila tudi Hrvaška. Slovenija sicer ostaja v stalnem stiku z evropsko komisijo, ki jo vlada obvešča tudi o aktivnostih arbitražne odločbe. Čeprav podpredsednika Fransa Timmermansa pred iztekom šestmesečnega obdobja še ni bilo v Slovenijo, Cerar pričakuje, da bo podpredsednik komisije v začetku leta predstavil svoj načrt, kako bi se vključil v proces implementacije arbitražne odločbe. Ta naj bi predstavljal njegovo videnje oziroma pot, kako bi prišli do implementacije odločbe. Ob tem je dodal, da je s Hrvaško treba doseči sporazum, sam dialog ne zadostuje. Slovenija še vedno upa, da bo Hrvaška pristopila k mešanim komisijam za demarkacijo kopenske meje, ki jih je naši južni sosedi vnovič predlagala prejšnji teden. Dokler uradni Zagreb tega ne bo storil, bo tudi Slovenija obdržala del ozemlja, ki bi moral po arbitražni odločbi pripasti Hrvaški. Trdinov vrh z vojaškim objektom namreč še ne bo predan naši južni sosedi. Cerar je sicer pojasnil, da je Slovenija pripravljena na korekten način izvesti primopredajo, vendar šele potem, ko bo oblikovana mešana komisija. »Za zdaj objekt ostaja v naši posesti,« je dodal.