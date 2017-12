S plebiscitom izkazana enotnost in posledično priborjena samostojnost ostajata naši skupni, temeljni vrednoti, je prepričan Cerar. Verjame, da si moramo ob sleherni resnejši preizkušnji močno prizadevati za tako prepričljivo enotnost kot takrat, v mednarodnih povezovanjih pa ne smemo nikoli pozabiti ali zanemariti priborjene samostojnosti.

Slovenija se po Cerarjevi oceni v razpravo o prihodnosti Evrope in sveta vključuje predvsem s poudarkom na pametnem gospodarskem razvoju, na krožni ekonomiji, na obnovljivih virih, na zeleni državi ter na zdravi in aktivni družbi.

Po njegovih besedah bo Slovenija, ki je za dobrososedske odnose, tudi »nepopustljivo vztrajala« z nogami trdno na naših mejah. Ponovil je, da arbitražno odločitev spoštujemo in jo bomo izvajali. Zagotovil je, da bodo poskrbeli za vsakega posameznika, na katerega bo vplivala arbitražna odločba. »!Vedeti, kje je meja, a živeti kot da je ni - tudi to bi moral biti moto 21. stoletja,« je dejal.

27 let od prelomnega 23. decembra

Do teh ciljev pa po besedah premierja vodijo vlaganje v znanje in znanost, solidarno razvijanje šolstva in zdravstva, posluh za kulturo in drznost za umetnost, bitka za človekove pravice in spoštovanje okolja ter sozvočje varnosti in svobode.

»Ko danes sedimo za mizo z najpomembnejšimi svetovnimi voditelji si lahko prav zaradi naše mladosti privoščimo vprašanja, ki jih včasih starši ali stari starši za mizo raje ne bi slišali. Prav zaradi tega smo včasih morda celo bolje pozicionirani, da našo samostojnost in samosvojost naredimo za zastavek enotnosti močnih in mogočnih,« je še dejal Cerar.

Letos namreč mineva 27 let od prelomnega 23. decembra 1990, ko se je na plebiscitu skoraj 90 odstotkov vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno Slovenijo. Rezultate plebiscita so uradno razglasili tri dni pozneje, zato 26. decembra zaznamujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti.