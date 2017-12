Eisensteinov prikaz juriša na Zimski dvorec v filmu Oktober, ilustracija članov partijskega centra, organa, o katerem ni nobenega dokumenta, ilustracije napada na Zimski dvorec, ki spominjajo na napad na Bastiljo, opisi Stalina kot voditelja oborožene vstaje, Trockega pa kot potuhnjenega saboterja so samo nekateri primeri ponaredkov zgodovine o oktobrski revoluciji. Zgodovinar in sociolog dr. Lev Centrih je na predavanju v Muzeju novejše zgodovine kronološki potek dogodkov med januarjem in oktobrom 1917 predstavil v luči različnih interpretacij in seveda ponaredkov.

Literariziranje ni nujno potvarjanje

Literature o oktobrski revoluciji je ogromno in je komaj obvladljiva, v njej pa lahko prepoznamo različne zgodovinopisne žanre. V anglosaškem zgodovinopisju prevladuje trend politične in kulturne zgodovine, kjer avtorji dogajanja dopolnjujejo z dogodki iz vsakdana in leposlovnimi vložki. To na primer počne China Mieville v letos izdani knjigi October, v kateri pa z leposlovnimi vložki, kot so opisi vojakov s cmokom v grlu, ne potvarja zgodovine, pravi Centrih, jo le dodatno pojasnjuje. So pa v naboru literature o oktobrski revoluciji tudi dela, ki so manj verodostojna, nam pa veliko povedo o obdobjih, v katerih so nastala. Centrih sem uvršča sovjetsko zgodovinopisje.

V prvih letih po revoluciji se v sovjetskem zgodovinopisju sicer pojavlja težnja po izključevanju velikih zgodovinskih osebnosti in osredotočanju na delo množic, a to obdobje ne traja dolgo. Že v dvajsetih letih se ustoličita Lenin in Stalin, iz zgodovine pa je izgnan Trocki, ki mu pripisujejo skoraj pravljično negativne konotacije. V tem obdobju zgodovinske knjige pišejo za široke množice, z literarnimi vložki in opisi dogodkov iz vsakdana voditeljev. Takrat lahko na primer beremo, kako si je Lenin odpočil tako, da si je pod glavo podstavil knjige. Centrih nekatera tovrstna dela primerja celo z detektivskimi romani, s to slabostjo, da je negativec, torej Trocki, razkrit že na začetku.