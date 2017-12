»Govorice so resnične! Imela bom svojo serijo nastopov v MGM's Park Theater. Pripravite se na popolnoma nov šov! Da postanem lasvegaško dekle, je bila moja življenjska želja, presrečna sem! Ljubim vas, male pošasti, uspelo nam je, dobimo se v Las Vegasu!« je minuli teden tvitnila Lady Gaga in s tem potrdila govorice, da je podpisala pogodbo za gostovanje oziroma serijo koncertov v Las Vegasu. Dve leti bo nastopala v igralnici in hotelu MGM, v tem času pa bo imela 75 koncertov. Za vsakega bo dobila milijon dolarjev, kar bo na koncu naneslo 75 milijonov, enako ali še več pa bo dobila od prodaje blaga, kjer ji pripada 50 odstotkov zaslužka.

Lady Gaga, ki je o Las Vegasu sanjala, »ker je to prostor Elvisa, Tonyja Benetta in Franka Sinatre ter Rat Packa, Eltona Johna, Judy Garland in Lize Minnelli«, na svojih koncertih vedno poskrbi za spektakel. Na njem zamenja tudi 20 oblek, ob vsem tem pa že obljublja, da bodo njeni tokratni šovi nekaj, česar Las Vegas še ni videl. No, mesto greha je, če smo iskreni, videlo že marsikaj, a kaj, ko vse, kar se zgodi tam, menda tam tudi ostane. Najdejo pa se tudi skeptiki, ki dvomijo o tem, da bo MGM z njenim gostovanjem imel dobiček. Igralniški velikan, ocenjen na 30 milijard dolarjev, bo tudi ob visoki ceni vstopnic ter razprodani dvorani s 5200 sedeži dobil kvečjemu 500.000 dolarjev na koncert. Jasno pa je, da cilj igralnice ni toliko razprodan koncert kot to, da z njim privabi čim več strank za svoje igralne avtomate.

Pionirka je Celine Dion Da se gostovanje velikih zvezd Las Vegasu lahko zelo izplača, je prvič dokazala kanadska pevka Celine Dion. S hotelom in igralnico Ceasars se je dogovorila za triletno gostovanje, ki je obsegalo 200 nastopov na leto, po pet večerov na teden, nato pa ga je še za dve leti podaljšala, tako da je bilo skupno število koncertov na koncu 717, ogledalo pa si jih je tri milijone ljudi. Njeno prvo gostovanje v Las Vegasu med letoma 2002 in 2007 je prineslo 444 milijonov dolarjev zaslužka. Leta 2011 je sledilo še eno triletno gostovanje, za katero je dobila približno 500.000 dolarjev na nastop. Vse to ji očitno ni bilo dovolj, saj naj bi se v Las Vegas spet vrnila leta 2019, čeprav bo svoj prvotni rekord v novem Las Vegasu, kjer so gostovanja največjih zvezdnikov redna praksa, težko podrla. Za to se lahko zahvali predvsem sebi, saj je Las Vegas, ki je veljal za mesto, kjer nastopajo pozabljene, ugasle zvezde, prav zaradi nje postal kraj, kjer se zvezde ustavijo na vrhuncu svoje kariere. »Pred 20 leti ne bi mogli dobiti nekoga, kot je Britney. Zvezdniki njenega kova o tem ne bi razmišljali niti za sekundo, če jim Celine ne bi tlakovala poti. Spremenila je obraz modernega Vegasa,« je njeno vlogo v Las Vegasu komentiral Kurt Melien, nekdanji podpredsednik zabave v hotelu Caesars Palace, zdaj pa predsednik Live Nationa Las Vegas. Poudaril je tudi pomembnost gostovanj Britney Spears, ki je zabavno industrijo v meki igralništva prerodila na svoj način.