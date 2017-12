Kot so za STA pojasnili na Mestni občini Ljubljana, so si poškodbe dreves med seboj podobne. Škoda zaradi poškodovanega enega mladega drevesa po njihovih navedbah znaša najmanj 500 evrov, če je drevo raslo več sezon, pa lahko presega 2000 evrov.

»Škoda pa se ne kaže zgolj v neposrednih stroških, temveč je precej večja: drevo, ki ga zaradi vandalizma vsaki dve leti menjamo, ne uspe zrasti. V nekaj letih bi takšno drevo pridobilo na velikosti in s tem tudi površini listne mase, kar pomeni več tudi ostalih pozitivnih lastnosti, ki jih drevesa prinašajo,« so opozorili v občini. Kot so pojasnili, so drevesa izjemno dragocena, ker proizvajajo kisik, dušijo hrup, dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo in vlažijo ozračje ter posledično povečujejo kakovost bivanja.

Kot so navedli, so v zadnjih dveh letih zasadili več kot 12.000 dreves. »Nismo pa si predstavljali, da bi lahko večje število dreves izzvalo tudi več vandalizma nad njimi,« so zapisali. Po njihovih pojasnilih gre večinoma za objestnost, vandalizem in namerno poškodovanje tuje lastnine, izvedejo jih »ljudje z osebnimi težavami, ki jih rešujejo na napačen način«.

Zaradi vandalov se sadovnjaki ne razvijajo po načrtih Pojasnili so, da se vandalizem pogosto pojavlja v javnih sadovnjakih, kjer so od leta 2015 na petih lokacijah skupaj posadili 494 sadnih dreves. »Vendar se zaradi vandalizma sadne sadike v večini sadovnjakov ne razvijajo, kot smo želeli, saj komaj sproti vzpostavljamo prvotno stanje sadnih nasadov,« so navedli. Sadovnjak na Grbi, ki je bil s 128 drevesi kot prvi zasajen leta 2015, je bil lani trikrat poškodovan, pri tem so vandali več sadikam v višini enega metra odlomili vrh, tako da so ostali le spodnji deli stebel. V sadovnjaku v Savskem naselju, kjer so lani posadili 20 sadnih dreves, so neznanci aprila letos izpulili in odnesli 15 jablan. Letos septembra so neznanci polomili 11 jablan v sadovnjaku na Rakovi jelši, kjer je bilo sicer lani posajenih 190 dreves. Letos so zasadili še 88 sadik v parku Muste med Štepanjskim naseljem in Fužinami ter 68 sadik v sadovnjaku ob Vojkovi cesti. Tudi slednjega pa so novembra obiskali vandali in polomili 54 sadik.