Na občini so zagotovili, da so tudi tokrat o vandalizmu podali prijavo na policijo. Hkrati pa naprošajo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o poškodbah dreves, naj jih posredujejo na policijo. Škoda, ki je nastala zaradi polomljenih dreves, znaša 10.000 evrov, pravijo na občini, kjer takšna dejanja ne glede na višino škode ostro obsojajo, so zatrdili. »V Ljubljani želimo ohraniti čim več zelenih površin v mestu, saj so drevesa izjemno dragocena, ker proizvajajo kisik, dušijo hrup, nam dajejo senco, filtrirajo, ohlajajo in vlažijo ozračje ter posledično povečujejo kakovost bivanja,« so na občini strnili, kakšne blagodejne učinke imajo drevesa v mestih.

Ob tem je skrb vzbujajoč podatek, da so se nepridipravi nad drevesi v javnem sadovnjaku na Grbi znesli že tretjič, čeprav je bil slednji zasajen šele jeseni leta 2015. Tudi lipe ob Poti spominov in tovarištva je pretekli konec tedna niso skupile prvič. Neznanci so tri lipe poškodovali že novembra lani. Velja spomniti, da je Semenarna Ljubljana vrbe zasadila na tistem delu Poti spominov in tovarištva, kjer so nepridipravi že leta 2014 brutalno poškodovali okrog 50 predvsem mladih dreves. Takratna škoda je bila ocenjena na kar 30.000 evrov. vbr