»V klubu sem se imel izvrstno, bili smo uspešni in naredili veliko dobrih stvari. Vedno je težko oditi od nečesa, kar te je delalo srečnega, posebej v trenutku, ko ima klub določene težave. A vem, da se bo Koebenhavn spet dvignil in se vrnil še močnejši. Hvaležen sem soigralcem in vsem v klubu. Vedno bom navijač Koebenhavna, ne glede na to, kje bom igral. Veselim se novega izziva, a bom pogrešal klub in mesto,« je za klubsko spletno stran povedal Verbič.

Ukrajinci naj bi za Verbiča odšteli štiri milijone evrov, nekdanji nogometaš Celja pa bo po poročanju medijev zaslužil milijon evrov na leto.

»Dobili smo finančno zelo privlačno ponudbo, zato je bilo smiselno, da Benjamina pustimo v Kijev. Z njim smo imeli dogovor, da ko bo prišel čas, mu bomo pomagali narediti nov korak v karieri. Zelo smo veseli, da je Verbič igral za nas, v prihodnje pa mu želimo vse najboljše,« je za spletno stran kluba dejal direktor Anders Hoersholt.