Rekorden ulov v Savi, ribič uplenil 125 centimetrov dolgega sulca

Sulec je največji plenilec, ki plava v slovenskih sladkih vodah, a tako velikega, kot je to uspelo ribiču v začetku tega tedna, v ljubljanskem delu Save še niso ulovili. Kot so sporočili iz Ribiške družine Straža Sava, v kateri upravljajo ljubljanski del najdaljše slovenske reke, se je njihovemu ribiču Sašu Kladniku posrečil življenjski ulov. V okolici Gameljn je uplenil sulca, dolgega kar 125 centimetrov in težkega 18 kilogramov. »Ulov tako velikega sulca je zelo redek,« je v imenu ribiške družine povedal Miha Žejn in pojasnil, da je rekordna dolžina v torek uplenjenega sulca, medtem ko so v preteklosti ribiči že ulovili tudi težje sulce – po njihovih podatkih je najzajetnejši tehtal več kot 22 kilogramov. »Ujeti so bili tudi že sulci, ki so merili več kot 120 centimetrov, tudi do 124 centimetrov, 125 centimetrov pa še ne. Nasploh velja, da je sulec, dolg več kot 120 centimetrov, zelo redek ulov in velja med ribiči za pravo trofejo,« je dodal Žejn.