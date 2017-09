Katere elektrarne bi gradili na srednji Savi

Z izvedbo projekta se bo predvidoma gradila veriga desetih vodnih elektrarn na srednji Savi: HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke, HE Ponoviče, HE Kresnice, HE Jevnica, HE Zalog, HE Šentjakob, HE Gameljne in HE Tacen. »Operativni realni objektni cilj pa je trenutno zgraditev prvih treh HE (Suhadol, Trbovlje in Renke) ali derivacijske HE Suhadol na spodnjem delu koncesijskega območja. Začetek bo v drugi polovici leta 2013,« piše na spletni strani HSE.