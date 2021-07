Po podatkih statističnega urada so okoli 105 ton skupnega ulova predstavljale sveže ribe, 38 ton mehkužci in 13 ton sveži raki.

Približno 68 odstotkov skupnega ulova oziroma iztovora v letu 2020 so bile sveže ribe, osem odstotkov sveži raki, 24 odstotkov pa mehkužci, med katerimi so prevladovale moškatne hobotnice. Delež mehkužcev v skupnem ulovu je bil enak kot leta 2019.

Lani se je glede na leto prej povečal ulov rakov. Tehtal je 12.572 kilogramov, medtem ko je v letu 2019 1730 kilogramov. K temu je prispeval predvsem večji ulov tigrastih kozic, ki se v Jadranskem morju pojavljajo občasno, so pojasnili na statističnem uradu.

Statistiki ocenjujejo, da je bila vrednost lani iztovorjenih ribiških proizvodov glede na njihove odkupne cene (brez DDV) okoli 1,22 milijona evrov, kar je 39 odstotkov več kot predlani. Višjo vrednost izvoza pripisujejo višjemu ulovu, pa tudi višjim cenam morskih proizvodov. Te so bile v povprečju višje za 2,8 odstotka.

Najvišje povprečne prodajne cene so dosegli sveži rombi, pritlikavi lignji, korbeli, tigraste kozice in kantarji in najmanj 15 evrov na kilogram.