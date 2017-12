Neskončno zaupanje v mlade izžareva tudi njena nedavno izdana zbirka kratkih zgodb z naslovom Martematične prigode (DMFA – založništvo, Ljubljana 2017). V njej bralcu z izbrušenim slogom in neskončno empatijo do svojih dijakov odstre pogled v učiteljski vsakdan in čudoviti svet matematike. »To je knjiga, ki jo je na police treba odložiti zraven Svetega pisma, Iliade in Integralov Srečka Kosovela,« je o njej napisal Ervin Hladnik - Milharčič.