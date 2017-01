Kje je meja med smrtonosno vožnjo po napačni strani avtoceste in opisanim ravnanjem letališkega varnostnika? Ali našim priprtim očesom ob vsakdanji rabi predpisov?

V času vodenja sveta šole sem pogosto občutila nekaj podobnega, kot najbrž občuti miš v labirintu brez izhoda. Bolj ko sem svoj matematični nos tiščala v kopo šolske zakonodaje, več tlečih protislovij se je pojavljalo. Na moje diagrame je iz onstranstva zrl znameniti matematik Kurt Gödel in pritrjeval moji prevzetosti nad očarljivo popolnostjo protislovnega sistema aksiomov slovenske zakonodaje, iz katere lahko v vsakem trenutku izpelješ vse, kar ti poželi srce, predvsem pa, kar dovolita položaj in denarnica. Le kako se lahko skozi komaj preštevna vozlišča, na katerih piše »razen če« in »če ni v katerem od drugih aktov zapisano drugače«, giblje mala učiteljska miš? Po mišje. Poskuša priti do vabe, ne da bi se ujela. Ali pregrize kak kabel, če drugače ne gre. V šestih letih sem postala mojstrica za oboje, sicer ne bi izpeljala skoraj nobenega od predpisanih postopkov.

Upoštevati, obiti ali preskočiti? Moj esej o pravičnosti in poštenosti, objavljen v oktobrski številki Objektiva, je sprožil obilo odzivov. Pisali so mi in me nagovarjali mnogi znanci in neznanci. Razgrinjali so svoje osebne izkušnje in dileme, ki so jih obudile zapisane dijaške zgodbe. Nagovorilo jih je moje priznanje, da z leti laže obidem ali preskočim pravila, za katera presodim, da bi njihovo upoštevanje prineslo le škodo. Dijake tretjega letnika je vznemirila dilema med pravičnostjo in poštenostjo. V svoji najstniški gorečnosti, uspešno cepljeni na bistrost in razgledanost, so se nekajkrat burno sporekli. Ko so poročali o tem, so v meni vzbudili ponos, navdušenje in upanje. Kršenju pravil zato namenjam še naslednji kvant svojega pisanja. Trdno odločena sem bila, da predlagano temo varno zadržim zase, saj bom sicer oklicana za zavetnico goljufov in zmuzljivcev, a mi je s tipkovnice namesto umetelnega izgovora urednici odfrlelo točno nasprotno. Najbrž nisem edina, ki vsak dan prekršim nekaj manjših pravil in za posladek še kako večje. Primer manjše kršitve: z mladoletno hčerjo sem sredi delovnega tedna do pol enih ponoči gledala Sto in enega dalmatinca. Hči, prepražena s pubertetniškim presežkom hormonov, in mati, marinirana z njihovim predmenopavznim nihanjem, ki sredi noči trepetata za uboge pikaste kužke, zaradi česar hči tega dne prespi še več pouka kot sicer, sta pravšnji tarči centra za socialno delo. (In primer česa večjega? Ni za objavo, vsaj za zdaj ne.) Iz kršitev, ki jih ušpiči en človek v enem dnevu, bi se dalo napisati sonet. Kaj sonet, filmski scenarij. Čez palec bi ljudi lahko uvrstili v štiri skupine: na tiste, ki pravila kršijo skoraj vse življenje, tiste, ki jih skoraj nikoli, so pa tudi mladi kršitelji, ki se prelevijo v odrasle korektneže, in tisti, med katere se uvrščam sama, ki sem se nekdaj obremenjevala s kršenjem kakršnihkoli, še tako bizarnih pravil, a ga zdaj v tem pogledu redno biksam. Provokatorje, farizeje in pokroviteljske vsevede si privoščimo kdaj drugič. O četrti skupini lahko govorim že iz lastnih izkušenj.

Mirna vest, dober spanec… Mojo »vest« je okosmatilo marsikaj. Prednjači vzgoja lastnih otrok. A ne le vzgoja. Omeniti velja še drugi element iz pravne terminologije, ki nosi plemenit naziv vzreja. Že pri hranjenju dojenčka prihaja do paradoksov, premostljivih le z zdravo pametjo. V ducat letih sem skladno s svojimi ustavnimi dolžnostmi vzredila tri otroke od novorojenčkov prek dojenčkov do malčkov. Kdo ve, kako bi ta vzreja uspevala, če bi se hkrati strogo držala trenutno veljavne doktrine in vsega, s čimer so me zasipali članki v priročnikih in revijah ter množica dobronamernih svetovalcev z mamo in taščo na čelu? Kariero sem začela kot poslušna vernica pravil in jo zaključila z zmernim odpadništvom. Dojenje, vitaminske kapljice, tabletke proti zobni gnilobi, široko povijanje, od kdaj do kdaj, koliko? Napotki so v teh letih nihali z grotesknimi odkloni. Obdana z dvema šolarjema, dojenčico in kopico nasprotujočih si pravil sem se naposled odločila za občasno vzrejno nepismenost in zaprisegla načelu, da je trpeča utrujena mati slaba mati, ter si poenostavila življenje. Zdaj, še nadaljnjih petnajst let kasneje, mi moji trije čez glavo zrasli otroci tedensko podaljšujejo svoj seznam napak, ki sva jih z možem domnevno zagrešila pri vzgojnih in vzrejnih odločitvah. Ob tem skomignem z rameni in zamomljam, naj si, ko bo prišel njihov čas, omislijo svoje lastne napake, če jim moje niso všeč. A domači otroci so le prva vzgojna orbita. Vzgoja tujih najstnikov je na videz nepridobiten izziv, primerljiv s kazenskim ročnim delom v kamnolomu. Tudi ob njej sem morala kaj kmalu izvleči nos iz priročnikov, se prepustiti zdravi pameti in medsebojnemu zaupanju ter ju začiniti z duhovitimi in dobronamernimi triki. Številnim že ubesedenim izkušnjam nenehno dodajam nove, saj se je v hitro spreminjajoči se družbi silno težko prilagajati nenehnemu uravnovešanju treh ciljev: dokumentirane vzgojne ukrepe (z roko v roki s starši) nadomestiti z alternativnimi domislicami, število neuspešnih ali manj uspešnih dijakov omejiti na minimum, ob tem pa ohraniti ali dvigniti raven znanja in medsebojnih odnosov. Mnogi učitelji trdijo, da je to nemogoče. Morda sem se opekla, ker vztrajno trdim nasprotno in si domišljam, da je dosežen uspeh dokazljiv. Resnici na ljubo sem bila nekaj zadnjih let bolj ali manj toplo nastanjena med gimnazijci. V tem šolskem letu spet bijem bitko z oddelkom petnajstletnikov s skoraj ničelnim predznanjem in trdno odločenostjo, da so ključni cilji šolanja zakurjeni prostori, odmori in malica, druge motnje pa so k sreči komaj zaznavne in minljive. Vsak oddelek petnajstletnikov je edinstven kot kak dojenček. Tudi za tega se bo našla prava kašica. Znatno me je spremenilo še opazovanje strahu in nemoči, ki ju sevajo hiperkorektni ljudje vseh starosti. Malček, ki tuli zaradi drobcenega madeža na rokavu. Osnovnošolec, ki potrebuje psihologovo obravnavo zaradi prve ocene, ki ni odlična. Srednješolka, od nog do glave v snežno belih oblačilih, ki piše v zvezek z nizkim karom od roba do roba in gosto zapolni vse vrstice in stolpce. Odrasli z njihovimi do pikice zapolnjenimi urniki, do dlačice počesanim kašmirjem in vzorno čistimi stanovanji. Krog se sklene.