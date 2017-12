Top, ki ima obliko sušilca za lase in je delo indijskih raziskovalcev, preizkušajo v New Delhiju, ki je velja za eno najbolj onesnaženih mest na svetu. Namestili so ga na tovornjak in ga odpeljali v industrijsko območje New Delhija, Anand Vihar, kjer so v sredo izmerili več kot 15-krat preseženo vrednost škodljivih delcev PM2.5.

Kot poroča Guardian, so top izdelali za boj proti onesnaženem zraku v rudnikih in na gradbiščih, toda, če se bo izkazal za učinkovitega tudi v boju proti onesnaženemu zraku v mestih, jih bo indijska vlada kupila še več. Top lahko v zrak izstreli do sto litrov vode na minuto in s tem očisti 95 odstotkov delcev, ki povzročajo onesnaževanje, trdijo v podjetju Cloud Tech, ki top proizvaja.

Onesnaženost zraka, ki ga povzročajo avtomobilski izpušni plini, kurjenje na prostem, sežiganje pridelkov in industrijske emisije, je v New Delhiju zelo resen problem. Pozimi je tako hudo, da je tamkajšnji minister za okolje stanje primerjal s »plinsko celico«. Top bi prav gotovo olajšal življenje prebivalcev, vendar kot opozarjajo okoljevarstveniki: top ne odpravlja vzroka težav.