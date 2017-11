Uporaba helikopterjev v boju proti onesnaževanju zraka v Delhiju se je izkazala za nepremišljen načrt, saj helikopterji zaradi preslabe vidljivosti, ki ga povzroča gost smog, ne morejo delovati. Prebivalci so zaradi nezmožnosti oblasti, da bi uspešno rešile težavo s strupeno meglico, ki je zajela mesto, vedno bolj nezadovoljni. Vlado obtožujejo, da se težave ne loteva dovolj resno. Prebivalce je dodatno razburil še minister za okolje Harsh Vardhan, ki je prebivalce pozval, naj ostanejo mirni in rekel, da so potrebni le »rutinski varnostni ukrepi«, čeprav ravni kakovosti zraka ostajajo močno zaskrbljujoče.

Gost smog za helikopterje predstavlja preveliko oviro Mestne oblasti so nalogo zaupale podjetju v državni lasti, ki naj bi s helikopterji pršili vodo nad Delhijem in sicer v upanju, da bi razpršili debelo meglico smoga v zraku. Vendar pa so nato sporočili, da ne bodo mogli pomagati pri tej težavi, vse dokler se smog sam ne razprši. »V tem trenutku, ko je smog tako gost, helikopterji ne morejo opravljati nobenih nalog,« je povedal predsednik in generalni direktor družbe BP Sharma. »To smo povedali tudi mestnim oblastem.« Težava pa je tudi v tem, da za številne prede Delhija, še posebej v njegovem južnem delu, kjer stoji tudi parlament, velja prepoved letenja.