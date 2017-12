Najbolj iskani dogodek

Dogodek, ki je Slovence v tem letu najbolj zanimal, je bilo evropsko prvenstvo v košarki, s katerega so se naši košarkarji vrnili z zlato medaljo in s še bolj sijočimi predstavami na parketu. Lestvico dopolnjujejo še slovenski izbor pesmi za evrovizijo (EMA), teniški turnir Wimbledon, kolesarska dirka po Franciji in volitve.

Najbolj priljubljena splošna iskanja

Tudi najbolj pogosta splošna iskanja so bila močno obarvana s košarko. Prva tri mesta so si razdelili eurobasket, kapetan naše reprezentance Goran Dragić in dragulj slovenske in evropske košarke Luka Dončić. Na četrtem mestu je EMA, veliko Slovencev pa je to leto s pomočjo googla očitno želela ugotoviti, kaj je prstna vrtavka oziroma fidget spinner.

Najbolj iskani filmi in TV oddaje

Najbolj iskan film na googlu je bil med Slovenci letos It, sledijo mu Dunkirk, Hitri in drzni 8, 50 odtenkov teme in La La land. Najbolj iskane televizijske vsebine so bile Parovi, Zvezde plešejo, Kmetija, 13 reasons why in Ljubezen po domače.

Najbolj iskane osebe

Da je bilo letos Slovencem dogajanje okoli košarke pomembneje kot kar koli drugega, razkriva tudi tabela najbolj iskanih oseb. Na lestvici desetih najbolj iskanih je prvih šest povezanih s športom, prva peterka je košarkarsko obarvana. Na prvo mesto se je zavihtel Goran Dragić, tesno za petami mu je Luka Dončić. Družbo jima delata še selektor zlate reprezentance Igor Kokoškov in Anthony »Tonči« Randolph. Da bi bila košarkarska bera polna, je poskrbela mati Luke Dončića Mirjam Poterbin, ki je peta najbolj iskana oseba med Slovenci na googlu. Edini osebi v deseterici najbolj iskanih, ki nista povezani s športom, sta slovenska manekenka in vlogarka Denise Dame na sedmem mestu in Marjan Šarec na devetem.

Najbolj iskani glasbeniki

Bolj je pisan seznam najbolj iskanih glasbenikov, a hkrati bolj tragičen. Na tretjem in četrtem mestu najdemo pokojnega Chrisa Cornella in zasedbo Linkin Park. Ta se je na visoko mesto najverjetneje zavihtela, ker nas je letos zapustil tudi njen pevec Chester Bennington. Na petem mestu je slovenski pevec Omar Naber, ki nas je letos zastopal na evroviziji, na drugem je slovenski glasbenik Miki Šarac, na prvem mestu pa je prav tako pokojni ameriški raper Lil Peep.