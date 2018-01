Če pogledamo pod definicijo kavlja 22, najdemo: »dilema ali težka okoliščina, iz katere ni pobega zaradi medsebojno nasprotujočih ali odvisnih pogojev«. Nekaj podobnega sedaj predlaga Facebook. Ker smo spletni uporabniki vse bolj ozaveščeni o pomembnosti varovanja zasebnosti na spletu, družbena omrežja pa so bila ustvarjena v času, ko to ni bilo tako, se danes pogosto soočamo s skrbmi, da bo nekdo brez našega privoljenja na splet objavil naše fotografije. Da bi bilo tega manj, največje družbeno omrežje ponuja zdravilo za težavo, ki jo je pomagalo ustvariti.

Facebook pravi, da bodo pričeli uporabljati tehnologijo za prepoznavanje obrazov in uporabnike obvestili, kadar bo nekdo objavil fotografijo z njihovim obrazom. Ena od pomanjkljivosti predloga je, da bodo uporabniki obveščeni, zgolj če bodo že sicer imeli dostop do objavljene fotografije. Če bo nekdo fotografijo delil v zasebni facebook skupini oziroma bo fotografijo na svoji časovnici objavil nekdo, ki ni naš prijatelj, o tem ne bomo obveščeni. Da bi bila stvar še malce bolj nerodna, bo storitev delovala, le če bo uporabnik facebooku dovolil izdelavo posebnega modela za iskanje njegovega obraza, kar odpira povsem nova vprašanja in skrbi v zvezi z varovanjem zasebnosti.

Ker so zakoni o varovanju zasebnosti v EU in Kanadi strožji kot v ZDA, predlagana novost zaenkrat k nam in v Kanado še ne bo prišla, si pa pri podjetju prizadevajo, da bi jim to enkrat v prihodnosti lahko vseeno uspelo.