Kar je za zdaj vladna kriza, zna prerasti v politično. Nobena od treh možnosti, ki so na voljo, namreč ni dobra in ne jamči dolgoročne politične stabilnosti. In težko se je odločiti, katera je manj legitimna in slabša: manjšinska vlada, nove volitve ali (vendarle) ponovna koalicija CDU-CSU s socialnimi demokrati (SPD). Če je SPD na volitvah dosegla najslabši rezultat v povojni Nemčiji, sta bili CDU in CSU le korak od podobnega dosežka; ponovitev velike koalicije, četudi bi si socialni demokrati proti pričakovanjem premislili, ne bi bila v duhu septembrske volje volilcev, in – č