Angela Merkel se je na odločilni krog pogajanj z liberalci in zelenimi podala optimistično razpoložena, da bodo privedla do uradnega sestavljanja koalicije, a tudi pod pritiskom svojega konservativnega bloka in predvsem sestrske krščanskosocialne unije, da ne sklepa nobenih pomembnih kompromisov, na primer pri imigraciji, kjer zeleni vnaprej glasno nasprotujejo letni omejitvi sprejema tujcev iz humanitarnih razlogov na največ 200.000. Velika razhajanja so tudi pri finančnih vprašanjih, prometu in klimatskih zavezah.

Po več uvodnih strankarskih otipavanjih na različnih področjih, ki niso dala pravega rezultata, je bil pred Merklovo tokrat po pisanju nemških časnikov dan odločitve. Če jamajška koalicija, poimenovana tako zaradi barv treh strank, ki sovpadajo z državno zastavo karibske države, ne zaživi, bodo verjetno na vrsti nove volitve. Drugouvrščeni socialdemokrati (SPD) z najslabšim volilnim rezultatom po drugi svetovni vojni, ki so s CDU/CSU sestavljali prejšnjo vlado, so se odločili za nujno rehabilitacijo v opoziciji, možnost, da bi na kakršenkoli način v vlado vstopila skrajna desnica iz Alternative za Nemčijo (AfD), pa je za razliko od sosednje Avstrije povsem izključena. Podobno skorajda velja za izredne volitve, saj vse skrbi, da bi na njih AfD dosegla še večji uspeh, kot ga je s sedanjim prebojem v zvezni parlament s skoraj 13-odstotno podporo. »Danes je dan, ko se moramo postaviti v položaj drugih in se vprašati, kaj je pomembno,« je včeraj dejala Merklova. Predsednica deželne vlade v Posarju Annegret Kramp - Karrenbauer iz vrst kanclerkine CDU pa je že zavrnila možnost podaljšanja uvodnih pogovorov. »Če po treh tednih pogajanj ne moremo reči, da lahko oblikujemo stabilno vladno koalicijo, potem dodatni trije dnevi pogajanj ne bodo kaj veliko pomagali,« je dejala, tako da bi po prebedeni noči danes že lahko bilo jasno, ali je bil zmeren optimizem Merklove utemeljen. de