Ama Dablam (6812 metrov) leži v pogorju Khumbu Himal v Nepalu in je med najbolj obleganimi himalajskimi gorami. V osrednjem delu strme severozahodne stene, ki je bila kljub več poskusom dolgo nepreplezana, sta maja 1996 Tomaž Humar in Vanja Furlan preplezala prvenstveno smer in za to prejela prestižni zlati cepin. (Furlan se je istega leta smrtno ponesrečil v severni steni Mojstrovke, Humar pa je umrl pred osmimi leti v himalajskem Langtang Lirungu).

Tudi letošnjo jesen je bil Ama Dablam med bolj zaželenimi cilji, saj si je dovoljenje za vzpon na goro pridobilo več kot 150 plezalcev. 2. novembra zjutraj sta vrh gore dosegla Marjeta Brežnik (AO Celje) in Aco Pepevnik (PK Rifnik). »Bilo je zelo mrzlo, okoli minus 30. Zapadlo je okoli 20 centimetrov novega snega, gora je kar zahtevna,« je po končanem vzponu sporočila Marjeta Brežnik. Nepal Mountain News je poročal, da se je v prvem tednu novembra na Ama Dablam povzpelo vsaj 20 plezalcev. Med njimi je bila tudi Arineta Mula, najuspešnejša plezalka s Kosova, ki je pet mesecev pred tem osvojila tudi Everest. Na vrh Ama Dablama je stopila v soboto, 11. novembra.

Istega dne je izpod vrha te piramidne gore s padalom skočil Valerij Rozov, eden najuspešnejših skakalcev BASE. Kmalu po odskoku je zadel v steno, padel in se smrtno ponesrečil. Naslednji dan so reševalci njegovo truplo s helikopterjem prepeljali v Katmandu.