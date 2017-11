O športni panogi, ki velja za eno izmed najpriljubljenejših borilnih veščin, smo poklepetali s svetovnim članskim prvakom v absolutni kategoriji nad štiriindevetdeset kilogramov v disciplini kick-light Blažem Potočnikom. Ob številnih državnih, evropskih in svetovnih lovorikah se je Kranjčan z najžlahtnejšo medaljo proslavil na nedavnem svetovnem prvenstvu v Budimpešti.

S športom se Blaž ukvarja že od osnovnošolskih let. Sprva se je raznim športnim disciplinam posvečal zgolj za zabavo. Z borilnimi veščinami se je začel ukvarjati pri devetnajstih letih, kikboksu se posveča zadnjih deset let. Naziv svetovnega prvaka mu ogromno pomeni. Je rezultat večletnega trdega dela in odrekanj. »Kikboks je privlačna športna panoga, namenjena vsem, ki jih zanima zahteven, a hkrati zabaven šport. Je mešanica več borilnih veščin brez parterja, kar pomeni, da ni borbe na tleh,« pojasni sogovornik, ki je sprva treniral brazilski ju-jitsu, a je postal nezadovoljen s pogoji v takratnem klubu. »Iskal sem druge klube borilnih veščin v domačem kraju. Ko sem obiskal prvi trening kikboksa, ki ga je vodil Anže Cof iz športnega društva Črni panter, sem videl, kakšen je kakovostno voden trening. Takoj sem se odločil, da ostanem.«

Zgled drugim vadečim

Blaž je danes tudi glavni trener v kranjskem športnem društvu. Na vprašanje, kaj je težje, biti dober trener ali tekmovalec, odgovori: »Definitivno je oboje zahtevno, še zahtevnejše pa je oboje hkrati. Imam tudi redno službo, zato včasih postane vse skupaj zelo naporno. Leta 2012 sem prevzel tudi vodenje kluba, zato mi kombinacija vsega vzame zelo veliko časa.«

Biti tekmovalec je prav tako izredno naporno, saj mora nadzirati lasten napredek in biti objektiven do sebe, saj je sam praktično brez trenerja, poudarja. Pravi, da je sam svoj trener. Kot trener v klubu pa mora biti dosleden in zahteven pri treniranju drugih, vzpostavljanju discipline in izvajanju najkakovostnejših treningov. S svojimi dosežki je zgled številnim članom, saj so oprijemljiv dokaz, da se da doseči marsikaj. Kikboks je primerna vadba skoraj za vse generacije, tako za ženske kot moške. V ospredju so mešanice tehnik, fizične in psihološke pripravljenosti, velik poudarek je na pridobivanju samozavesti.

V športnem društvu Črni panter, enem večjih društev borilnih veščin na Gorenjskem, kjer si želijo s kakovostnimi treningi vpeljati čim več mladih v tekmovalne programe ter člane, ki izstopajo po kakovostni tehniki, izobraziti in usmeriti v trenerstvo, vadijo tudi otroci. Naučijo se tako osnov športa kot borilnih veščin. Treninge vselej začnejo z ogrevanjem in razteznimi vajami, nadaljujejo pa z učenjem tehnike. Pri članih do štirinajstega leta starosti je kontakt minimalen, udarci se večinoma nakazujejo. Treninge zaključujejo na različne načine: z vajami za moč, koordinacijo ali kondicijsko pripravo.

Tekmovalna skupina je pretežno moška, a imajo tudi tekmovalke. »Zaradi razmerja fizične moči imamo ločeni rekreativni skupini, moško in žensko. Skupina za otroke oziroma mladince od sedmega do štirinajstega leta je mešana. Fantje in dekleta vadijo rekreativno, nekateri pa so tudi tekmovalci in morebitni bodoči zmagovalci,« pojasni Blaž. V društvu uporabljajo in se učijo sloga, ki je prepoznaven kot danski kikboks. Ta se je izkazal za najučinkovitejšega in ga uporabljajo tudi največja imena v tem športu.