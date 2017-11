Triinštiridesetletni filipinski strokovnjak se je s svojim delom v preteklih letih uveljavil v Avstraliji, Združenih državah Amerike in Evropi. Njegovo delo temelji na mišični izolaciji v biomehaniki. Z njim je k uspehu pomagal nekdanjemu argentinskemu nogometnemu zvezdniku Gabriellu Batistuti in številnim drugim znanim športnikom.

»Mislim, da sem bil že rojen s tem, da bom treniral ljudi, predvsem pa profesionalne športnike po vsem svetu. Moja prva učitelja, ko mi je bilo šest let, sta bila brat in sestra. Bila sta gibalno ovirana, zbolela sta za otroško paralizo. Ker sem ju dražil z oponašanjem njunih gibov, so me večkrat oštevali. Toda moje oponašanje njune hoje je porodilo vprašanje, od kod jemljeta moč za stanje, sedenje, hojo in za šport. Vse to se je prepletalo pri moji nadaljnji poti in izobrazbi. Sem magister fizioterapije, z licenco za osebnega trenerja,« svoje poslanstvo opiše sogovornik.

Ko je opravljal delo v rehabilitacijskih klinikah, se je najpogosteje srečeval z ljudmi, ki so imeli nevrološke težave. Ljudi, ki so imeli bolečine, je učil praktičnega opravljanja del. Po nekajletnem delu z bolniki se je odločil za sodelovanje s športniki. »S tem se je spet prebudila moja strast do analiziranja gibov. To je bila točka, na kateri sem ugotovil, da so običajni ljudje z normalnimi telesi dejansko bolj ovirani od tistih, ki so dejansko gibalno ovirani. Ljudje na splošno jemljejo svoje telesne sposobnosti kot nekaj samoumevnega in jih ne uporabljajo na pravi način. Potrebujejo pomoč,« ugotavlja strokovnjak.