Realna razmerja se bodo pokazala šele do začetka novoletne turneje, ko bodo skakalci opravili vsaj sto skokov na snegu. Ker je v sezoni veliko vrhuncev, selektorji reprezentanc ubirajo različno taktiko v načrtovanju forme. Skoraj nemogoče je, da bi tekmovalec, ki bo zmagoval v prvem delu sezone, to serijsko počel do finala v Planici. Lani je sedemnajstletni Domen Prevc nanizal štiri zmage do božiča, prišel na novoletno turnejo v rumeni majici, nato pa so mu pošle moči. Lanski dobitnik velikega kristalnega globusa Kraft je začel zadržano, ujel zmagoviti val okrog novega leta in