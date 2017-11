Z dvema serijama za trening (ob 16. uri) in kvalifikacijami (ob 18. uri) za nedeljsko tekmo posameznikov (ob 15. uri) – jutri bo preizkušnja ekip (ob 16. uri) – se bo danes v Wisli na Poljskem začela nova sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Poljaki so skakalnico, katere velikost je 134 metrov in je tehnično zelo zahtevna, prekrili s snegom, ki so ga izdelali s stroji. Za večino skakalcev, izjema so Skandinavci in Čehi, bodo današnji skoki šele prvi stik s snegom, saj so sklepne priprave opravili na skakalnicah z ledeno smučino, medtem ko je bilo doskočišče prekrito s plastiko. Največja novost v letošnji sezoni je, da najboljših deset v skupnem seštevku svetovnega pokala nima vnaprej zagotovljenega nastopa na tekmi, ampak si ga morajo vsi tekmovalci izbojevati v kvalifikacijah.

Prevc je zelo zadovoljen s smučmi, dresi in čevlji Slovenska sedmerica je optimistično razpoložena, čeprav se večina s skakalnico v Wisli, kjer so bili septembra tudi na pripravah, ni spoprijateljila. Čeprav lani ni ponovil sanjske sezone 2015/16, saj je bil v skupnem seštevku svetovnega pokala na devetem mestu in je imel ob tem tudi poleti veliko težav, je največ oči uprtih v 25-letnega asa Petra Prevca. Pred včerajšnjim odhodom v Wislo je dajal vtis, da je mirnejši kot v poletni sezoni, ko mu ni šlo po načrtih. Dodaten mir je prineslo dejstvo, da ima izbrano že vso opremo, potem ko je pred poletjem iskal najboljše smuči, dres in čevlje. »Čeprav sem si za svoje zadnje skoke na treningu v Kranju dal oceno osem, grem v sezono z velikim vprašajem, kaj se bo zgodilo. Glavi vseskozi dopovedujem, da moram biti miren, da si sam sebi ne bom po nepotrebnem zapletel življenja, Moram zaupati sebi, da bom tudi na tekmi pokazal tisto, kar sem na treningu,« je izpostavil Peter Prevc. Prva tekma olimpijske sezone bo zanj predvsem spoznavanje, da vidi, kam spada v svetovni konkurenci. »Glede na moj miks vseh dosežkov v poletni sezoni si rezultatskih ciljev sploh ne morem postaviti. Predvsem ne smem ponoviti napake iz poletja, ko sem na silo izsiljeval dober skok. Skušal sem bom prepustiti toku dogodkov, da bom tisto, kar znam, naredil dobro. Nočem preveč tuhtati o napakah. Bolj ko o njih razmišljam, bolj si zapletem svoj skok. Želim si, da bi s tekme na tekmo hodil mirnejši kot lani, ko sem bil nezadovoljen in negodoval predvsem nad samim seboj. Skušam živeti tako, da me zanima zgolj naslednji trening, naslednja tekma. Le tako delaš majhne korake, kar se na dolgi rok pozna pri napredku,« je Prevc opisoval pričakovanja pred sezono, ki se bo končala 25. marca prihodnje leto v Planici.