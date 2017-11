Slovenci na uvodni tekmi sezone šesti

Slovenski smučarski skakalci so na uvodni preizkušnji sezone svetovnega pokala v Wisli na ekipni tekmi osvojili šesto mesto. Timi Zajc, Anže Semenič, Tilen Bartol in Peter Prevc so zbrali 931,4 točke. Zmagali so Norvežani s 1023,8 točke, drugo mesto sta si razdelili Poljska in Avstrija s 1006,5 točke.